В списках значатся 

Бескарагайцы проверяют наличие своих данных в списках избирателей.

Напомним, 10 января 2021 года состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.

Избиратели – жители Бескарагайского района могут проверить и узнать свой избирательный участок по ИИН на сайте акима районаhttps://www.gov.kz/memleket/entities/vko-beskaragay?lang=ru или на сайте Центра электронных услуг.

– В случае отсутствия данных в списках избирателей, рекомендуем обратиться по телефону горячей линии 8/72236/ 9-02-50, – отметила руководитель отдела внутренней политики, культуры и развития языков Бескарагайского района Назира Идрисова. – Это станет важным шагом на пути к демократизации общества.

Ева Ким

Бескарагайский район