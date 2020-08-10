В соответствии с духом времени

Семей и Абайский район обрели новый облик в рамках подготовки к празднованию юбилея прославленного земляка.

В ходе рабочей поездки с производством работ ознакомился аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. В Семее на стадии завершения находится реконструкция площади, театра и музея имени Абая.

– Площадь приобрела совершенно новый вид, отреставрирован памятник поэту. Появились удобные места для отдыха жителей и парковка, обновлены фасады находящихся рядом домов, – отметил глава региона. – Уверен, что площадь станет одним из любимых мест горожан, куда они смогут прийти, чтобы подумать и отдохнуть.

Заметно обновляется и местный театр, он стал более просторным и светлым. Теперь жителей и гостей города ожидает новая сцена и зрительный зал, где установлена система кондиционирования. Несмотря на практически полную реконструкцию, удалось сохранить главное – историческую особенность этого храма искусства (читайте подробнее на 6 стр. — прим ред.).

Также в ближайшее время свои двери посетителям откроет музей Абая. На его территории будет установлен памятник поэту и его сыновьям. Особенный лоск этому историческому месту придаст новое

освещение.

– Одновременно идёт ремонт и реконструкция площади Мухтара Ауэзова, а также расширение всех основных улиц, в том числе улицы Бозтаева, Абая, Каржаубайулы. В ближайшее время будет расширена улица Глинки. Семей становится другим – современным, уверенным в своем будушем, – сказал Даниал Ахметов.

В Абайском районе работы ведутся тоже активно. К примеру, в урочище Акшокы расширили и благоустроили некрополь династии Кунанбая, заменили старые памятники из камня на гранитные. На площадке произвели укладку брусчатки, посадили цветы.

Близится к концу строительство музея Кунанбая Оскенбайулы, находящегося неподалёку. Как отметил глава региона, помимо выставочного зала предусмотрено помещение, где будут проводить уроки для школьников и конференции.

По словам акима Абайского района Жаркынбека Байсабырова, проводится укомплектация внутреннего экспозиционного зала музея. На средства, выделенные из местного и областного бюджетов, приобретены исторические реликвии и документы, ценные изделия, предметы быта времён Кунанбая Оскенбайулы. Посетив это место, люди смогут получить информацию о быте, культуре и истории края великих – Абайского района.

– Полностью завершены работы в Сырт Каскабулак. Облагородили священный родник. Исторически важному для всех нас месту рождения Абая придали величие, – подчеркнул глава региона.

Напомним, этому месту на протяжении долгих лет не уделяли должного внимания. Только в прошлом году его передали на баланс Абайского районного дома культуры, после чего родник полностью благоустроили. Здесь посадили ели и чинары. Также на объекте, сделанном в форме домбры Абая, установили мраморные камни с 45 словами назидания. Там же возведена стела «Туғанда дүние есігін ашады өлең» («При рождении двери мира открывает песня»).

Абсолютно по-новому теперь выглядит мемориальный комплекс «Абай – Шакарим» в Жидебае. Как отметил Даниал Ахметов, при реконструкции объекта была сохранена первоначальная архитектура и при этом он соответствует духу нынешнего времени.

При въезде в урочище Жидебай установили новую стелу с изображением Абая Кунанбайулы и Шакарима Кудайбердиева. На территории комплекса высажено около 200 елей, возведён купол амфитеатра, сделана пешеходная дорожка из гранитных камней для посетителей и многое другое.

Большую часть строительных работ провели в парке имени Абая Кунанбайулы в селе Караул. Как заверил Жаркынбек Байсабыров, это самый большой парк в Абайском районе. Его длина составляет 600 метров, ширина – 250 метров, а общая площадь – 15 гектаров. Здесь уже высажены деревья, сделаны прогулочные и велосипедные дорожки, детская игровая площадка, место для проведения культурных мероприятий. Согласно плану, работы завершатся в конце августа.

Ания Есмухамет