В ритме современной жизни

В Восточном Казахстане уделяется особое внимание развитию дорожной инфраструктуры. Это непрерывный процесс, позволяющий не только устранить текущие проблемы, но и усовершенствовать «дорожные артерии», соединяющие города и районы.

Как сообщил на брифинге по итогам социально-экономического развития области глава региона Даниал Ахметов, на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области в прошлом году было направлено 30 млрд тенге, из них 14,5 млрд тенге – на ремонт дорог.

– В текущем году планируется провести средний ремонт 242 км на 10,3 млрд тенге и 89 км улиц населённых пунктов на 11 млрд тенге, – отметил Даниал Ахметов. – В результате показатель доли дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, достигнет 92% при республиканском показателе 87%.

Какие работы предстоит провести на улицах Усть-Каменогорска, Даниал Ахметов обсудил с представителями дорожно-строительных компаний. В ходе объезда они осмотрели состояние основных городских трасс и дорожных развязок.

Глава региона отметил, что развитие дорожной инфраструктуры областного центра – это главный тренд всех работ по строительству и реконструкции дорог. За четыре года было обустроено 60 правых поворотов, и это позволило значительно снизить трафик.

Водители отмечают, что обустройство правых поворотов – это практика, хорошо зарекомендовавшая себя не только во многих мегаполисах. Даже в небольших городах она тоже весьма эффективна. Такие свёртки облегчают повороты транспорта и делают дорожное движение комфортным для всех.

– Мы должны расширять улицы города, чтобы движение на них соответствовало ритму современной жизни, – сказал Даниал Ахметов. – Также продолжается жилищное строительство по нормам: ширина внутридворовых проездов – шесть метров, количество парковочных мест – из расчёта полтора на одну квартиру.

Аким области подчеркнул, что особое внимание уделяется выезду из города в сторону алматинской трассы. Проезжая часть в этом районе увеличена в два с половиной раза, будет установлено освещение, появятся тротуарные дорожки.

Проект планируется завершить в июле текущего года. Также, что касается левобережной части города, масштабная работа ведётся по расширению улицы Жибек Жолы (бывшая Базовая). Её хотят связать с проспектом Сатпаева и улицей Есенберлина. Это позволит значительно снизить транспортный поток в этом районе.

– Мы также продолжаем реконструкцию улицы Астана, что даст мультипликативный эффект – свяжет два своих моста. Ещё на этой улице появится новая комфортная зона отдыха для горожан, – сказал Даниал Ахметов.

Кроме того, глава региона отметил, что в этом году начнутся работы по соединению набережной имени Славского с улицей Пермитина. Дорога пройдёт под иртышским мостом, и это, безусловно, колоссально снизит транспортную нагрузку на кольцевую развязку «Байтерек».

– Максимальная задача – сделать эффективным, прежде всего, автомобильное движение, что является непременным атрибутом качества жизни, – резюмировал Даниал Ахметов. – За последнее время выполнены масштабные работы в этом направлении. И всё это подчинено единственной цели – улучшению качества жизни населения.

Дарья Штейн

Фото Аяужан Утеулиновой