В ритме сердца

На днях в Аягозской межрайонной больнице прошёл мастер-класс по лечению пациентов с аритмией сердца. За два дня в рамках мастер-класса прооперированы шесть жителей района с таким диагнозом.

Через прокол в бедре хирурги проводят катетер прямо к сердцу пациента. Это, пожалуй, самое простое в операции. После этого начинается по-настоящему ювелирная работа. Нужно найти очаг аритмии и аккуратно его прижечь.

Жительница райцентра Жадыра Байженова много лет страдала учащённым сердцебиением. Вместо положенных 60-80 ударов в минуту иной раз пульс достигал 250 ударов. В рамках мастер-класса 37-летней пациентке проведена операция.

– От всего сердца я благодарю наших врачей. Операция прошла успешно, чувствую себя хорошо, через пару дней уже домой, – рассказала Жадыра Байженова.

РЧА, или прижигание сердца – методика, направленная на устранение патологического возбуждения мышцы сердца. На ткани направляют радиочастотные сигналы, перекрывают лишние пути передачи импульсов, сердце начинает работать в нормальном ритме.

Как говорят врачи, аритмия сегодня встречается у людей разного возраста. Восстановить ритм сердца, а значит продлить жизнь человеку, и помогает вмешательство со сложным названием радиочастотная аблация.

Процедура вмешательства, отмечают в межрайонной больнице, технически сложная, и браться за неё лучше тогда, когда обучился этому у хирургов, которые имеют достаточный опыт.

– Новейшее оборудование в нашей больнице даёт возможность проводить высокотехнологичное лечение нарушений сердечного ритма (операции радиочастотной абляции – РЧА, имплантация регулирующих ритм устройств – CRTD, ИКД). На уровне районной больницы уже выполняются такие манипуляции, как стентирование сосудов сердца, коронарография, доступны операции на сосудах головного мозга. Все высокотехнологичные вмешательства мы выполняем в рамках ОСМС, бесплатно, – подчеркнул врач высшей категории, ангиохирург Межрайонной больницы Аягозского района Тимур Утегалиев.

Насима Халелова