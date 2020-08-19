В противопожарном режиме

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 102 случая возгорания грубых кормов, уничтожено более 730 тонн сена.

В регионе стартовала уборочная кампания, в этом году засеяно более 775 000 гектаров злаковых культур. Чтобы предотвратить пожары во время уборки, на поля вместе с хлеборобами выходят сотрудники гражданской защиты, которые проводят агитационно-разъяснительную работу.

Пожарные проверяют, все ли требования пожарной безопасности выполнены. Так, на хлебных полях в местах их прилегания к лесам, автомобильным дорогам должна производиться опашка, ширина полосы которой должна составлять не менее четырёх метров. Уборка зерновых культур производится строго на разбитых участках, площадь которых не более 50 гектаров. Временное хранение, зерновые токи располагаются от зданий и сооружений не ближе 50 метров, а от хлебных массивов – 100 метров.

– Перед работой любая специализированная техника должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения, – сообщил специалист Управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Нуржан Омиржанов. – Например, в комбайнах всех типов должны находиться два огнетушителя и две штыковые лопаты, для трактора достаточно по одной единице средств пожаротушения. Любая техника оборудуется исправным искрогасителем, во избежание загорания категорически запрещается работа с паяльными лампами и открытыми капотами.

Что касается заготовки сена, то здесь ответственность лежит на частных физических лицах. Территория складирования сена должна быть очищена от мусора и находиться вблизи водоисточника. Расстояние от сена до линий электропередачи должно составлять не менее 15 метров, от дорог – не менее 20 метров, от зданий и строений – не менее 50. Грубые корма запрещено хранить на крышах сараев вблизи жилых домов, в проходах и проездах.

Статистика наглядно показывает, что не все восточноказахстанцы серьёзно относятся к соблюдению требований пожарной безопасности. В регионе зафиксировано 102 случая возгорания грубых кормов, огнём уничтожено более 730 тонн сена. Причинённый ущерб составил десять миллионов тенге. Стоит отметить, что на территории крестьянских хозяйств пока пожаров зарегистрировано не было.

Татьяна Кравченко

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