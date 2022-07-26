В приоритете – газ

Экологи ВКО предлагают перевести транспорт областного центра на газ.

Резкое увеличение концентрации диоксида азота в воздухе Усть-Каменогорска и Семея наблюдают в этом году экологи Восточного Казахстана.

Как объяснил руководитель Департамента экологии по ВКО Данияр Алиев, этот продукт образуется при сжигании автомобильного топлива. А в областном центре при 340 тысячах населения на двоих жителей приходится одна машина.

– Автопарк общественного транспорта в Усть-Каменогорске не обновляется, хотя по дорожной карте улучшения экологической обстановки в этом году планировали заменить 200 автобусов, – пояснил руководитель ведомства. – Но из-за сложностей с бюджетом программа остаётся нереализованной. Мы настаиваем на том, чтобы весь общественный транспорт перевести на газомоторное топливо.

По словам Данияра Алиева, газ дешевле и экологически безопаснее. А вопрос защиты окружающей среды от диоксида азота стал крайне актуальным для городов ВКО и области Абай. В этом году его концентрация в атмосфере Семея резко увеличилась и достигает 2,7 ПДК, что намного выше прошлогодних показателей. Большое превышение отмечают экологи и в Усть-Каменогорске.

В Риддере концентрация диоксида азота остаётся на уровне среднегодовых значений.

Ерик Абитов

Фото Аяужан Утеулиновой