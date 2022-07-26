Экология

В приоритете – газ

26.07.2022
740

Экологи ВКО предлагают перевести транспорт областного центра на газ.

Резкое увеличение концентрации диоксида азота в воздухе Усть-Каменогорска и Семея наблюдают в этом году экологи Восточного Казахстана.

Как объяснил руководитель Департамента экологии по ВКО Данияр Алиев, этот продукт образуется при сжигании автомобильного топлива. А в областном центре при 340 тысячах населения на двоих жителей приходится одна машина.

– Автопарк общественного транспорта в Усть-Каменогорске не обновляется, хотя по дорожной карте улучшения экологической обстановки в этом году планировали заменить 200 автобусов, – пояснил руководитель ведомства. – Но из-за сложностей с бюджетом программа остаётся нереализованной. Мы настаиваем на том, чтобы весь общественный транспорт перевести на газомоторное топливо.

По словам Данияра Алиева, газ дешевле и экологически безопаснее. А вопрос защиты окружающей среды от диоксида азота стал крайне актуальным для городов ВКО и области Абай. В этом году его концентрация в атмосфере Семея резко увеличилась и достигает 2,7 ПДК, что намного выше прошлогодних показателей. Большое превышение отмечают экологи и в Усть-Каменогорске.

В Риддере концентрация диоксида азота остаётся на уровне среднегодовых значений.

Ерик Абитов

Фото Аяужан Утеулиновой

26.07.2022
740

Еще новости

Совместная работа

14.07.2022

Защитники природы

08.06.2022

Сохраним планету вместе

07.06.2022

Намутили воду?

31.05.2022
Back to top button