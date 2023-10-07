Чтобы стало чисто

В регионе активно борются с несанкционированными свалками. Выявлять их на территории ВКО помогает космомониторинг.

Как сообщил руководитель отдела ЖКХ, водоснабжения и водоотведения Управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Рауан Турусбек, в текущем году по результатам космического мониторинга АО «НК Қазақстан Ғарыш Сапары» в области выявлено 295 несанкционированных свалок, из которых 44 размещены на частных территориях.

– На сегодняшний день удалось ликвидировать 45 несанкционированных свалок, – проинформировал Рауан Турусбек. – Кроме того, сотрудники областного Департамента полиции проводят разъяснительную работу с собственниками земельных участков, где они обнаружены.

Наряду с этим акиматы городов Усть-Каменогорска и Риддера, а также Глубоковского, Уланского районов и района Алтай продолжают вести работу по ликвидации оставшихся несанкционированных свалок.

Хорошим подспорьем в этом является помощь со стороны местных жителей, а также проведение экологических акций различного уровня. В Восточном Казахстане к таким мероприятиям всегда активно подключается местное население. Широкую поддержку они получают со стороны молодёжи и волонтёров. Таким образом, каждый вносит свой вклад в сохранение уникальной природы родного края.

Екатерина Гуляева