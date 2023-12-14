Заповедный мотив первозданной природы

Редкий вид летучей мыши и несколько видов птиц, занесённых в Красную книгу, обитают на территории Западно-Алтайского государственного заповедника. Под защитой специалистов находится и богатый растительный мир, которым известен Риддер, где ежегодно проходит акция «Защитим и сохраним ёлочку» и другие природоохранные мероприятия.

В Восточном Казахстане эти уголки первозданной природы, близлежащие таёжные сёла и базы отдыха являются островком развития местного туризма. Их опыт рекомендует масштабировать акимат области – как образец, достойный подражания и внедрения в регионе.

ДИКОВИНКИ ЗАПОВЕДНИКА

О деятельности Западно-Алтайского государственного природного заповедника «Рудному Алтаю» рассказала государственный инспектор, инженер по рекреации и туризму Татьяна Эктова, которая представляет отдел науки, мониторинга, экологического просвещения и туризма.

– Территория нашего заповедника находится на расстоянии 48 километров от Риддера, на границе с Российской Федерацией, его площадь составляет 86 122 гектара, – говорит эксперт. – Растительный и животный мир у нас очень богатый – здесь обитают 57 видов млекопитающих, 162 вида разных птиц, из них 120 видов гнездятся непосредственно на территории заповедника. Шесть видов наших птиц – балобан, беркут, сапсан, серый аист, журавль, филин – занесены в Красную книгу, как и редкий вид летучей мыши – ночницы Иконникова. Водятся у нас и косули, маралы, которые выходят на кормёжку прямо к проложенным туристическим тропам и маршрутам. Что касается растительности, то в заповеднике насчитывается 889 видов высших сосудистых растений, из них 27 видов занесены в Красную книгу.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

Заповедник предлагает туристам пять эколого-просветительских маршрутов, по которым в летнее время проводятся экскурсии. В зимнее время, учитывая скорое приближение Нового года, ещё с ноября начинается акция «Защитим и сохраним ёлочку». В этот период особенно актуальны меры по защите зелёной красавицы от вырубки, различная эколого-просветительская деятельность. Вполне понятно, что подобная работа не должна ограничиваться предновогодними акциями, поэтому она проводится в разных форматах в течение всего года.

– Ежегодно с марта мы проводим акцию «Марш парков», – продолжает Татьяна Эктова. – Организуем различные конкурсы: «Чистые реки», «Чистые родники», посадку деревьев. Проводим также конкурсы рисунков, плакатов, чтецов, различных творческих коллективов. Причём детей охватываем с самого младшего возраста, практически с трёх лет, а всего участвуют четыре возрастные категории. Отмечу, что не остаются без внимания и люди старшего, почтенного возраста – в акциях охотно принимают участие пенсионеры, которые любят природу и хотят её сберечь.

ВСЁ ДЛЯ ТУРИСТОВ!

О природе Восточно-Казахстанской области с каждым годом узнают всё больше людей не только в регионе и стране, но и в других уголках земного шара.

– В нынешнем году снова приезжали туристы из дальнего зарубежья, – рассказывает Татьяна Эктова. – За минувший сезон заповедник посетили 69 зарубежных туристов. Нам особенно запомнился гость из Италии, который добрался до Риддера на велосипеде транзитом через Узбекистан и Азербайджан. Его совершенно восхитила местная природа во время прогулки по одному из популярных туристических автомобильных маршрутов «Эталон Западного Алтая», в особенности горы и лес. Действительно, могучая сила местной природы западает в сердце, независимо от того, где ты прежде родился, вырос и жил.

Окрестности Риддера издавна являются благодатной почвой для развития туризма, спорта, физической культуры, особенно зимних видов и дисциплин. Поэтому горняцкий город считается базовым для развития в регионе горнолыжного спорта, биатлона, лыжных гонок и многих других видов зимнего спорта.

Ну, а местные базы отдыха в любое время года популярны у населения и гостей ВКО. Здесь проводят выходные и праздничные дни, отпуска, корпоративные мероприятия. В окрестностях живописного таёжного села Поперечное не первый год проводятся фестивали, народные праздники, которые организуют местные энтузиасты, туристы, гости.

Относительно развития туризма в окрестностях Риддера позиция акимата ВКО заключается в том, чтобы не насаждать своё видение, а поддерживать жизнеспособные инициативы и создавать условия для населения.

КАМЕННАЯ СКАЗКА

Чем привлекает туристов природа Западно-Алтайского государственного заповедника? Как отмечают специалисты, там есть горы и лес, озёра, маршруты и тропы, на которых перепад высоты составляет в общей сложности до 2800 метров.

– Когда находишься в горах, то можешь воочию увидеть нагромождения камней, скал, созданные силой самой природы, – говорит Татьяна Эктова. – Они похожи на рукотворные архитектурные композиции, выполненные искусными мастерами, и имеют свою душу, характер. Их всё время обдувают и шлифуют горные ветры, словно стараясь довести до совершенства и нанести свои штрихи.

Журналисты и фотографы, увлекающиеся туризмом, путешествиями, альпинизмом, могут легко узнать на фото в различных альбомах, справочниках, путеводителях знакомую природную композицию из скал. Оказывается, их называют «Перьями», они достигают в высоту до 25–30 метров и по своей красоте, оригинальности ничем не уступают всемирно известным памятникам природы.

– Один из популярных участков маршрута площадью восемь на восемь километров называется «Каменная сказка», – добавляет Татьяна Эктова. – Такое ощущение, что на самом деле попадаешь в сказочную обстановку, где реальное соседствует рядом с фантастическим, загадочным и вызывающим восхищение. По силе эмоционального воздействия на человека ничто не может сравниться с окружающей живой природой!

Таир Сапаргалиев