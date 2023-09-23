С запасом прочности и надёжности

В Алтае усовершенствовали систему пылеподавления на хвостохранилище.

Журналисты региона приняли участие в специальном пресс-туре и ознакомились с тем, как «Казцинк» модернизировал систему пылеподавления вдоль границ хвостохранилища на Горно-обогатительном комплексе «Алтай». Более подробно об этом рассказали непосредственно на месте эколог Евгения Терентьева и начальник обогатительной фабрики Ербол Жунуспаев.

В частности, новые водяные пушки установили с западной стороны хвостохранилища. Форсунки под большим давлением распыляют оборотную воду, создавая искусственный дождь и густой туман. Благодаря дополнительным установкам весь периметр пляжа постоянно поддерживается во влажном состоянии, что позволяет свести к минимуму количество пыли в воздухе, в том числе в сухую и ветреную погоду.

– С 2019 года система орошения функционировала с южной и северной стороны, в 2022 году мы завершили установку новых пушек с запада хвостохранилища, – комментирует проект главный эколог «Казцинка» Казтай Такеев. – С восточной стороны пляж граничит с прудом и пыли не образуется. Таким образом, удаётся полностью избежать пыления по всему периметру гидротехнического сооружения.

Стоимость проекта превысила 160 миллионов тенге. Действующая система уже доказала свою эффективность – с момента запуска проекта на границе санитарно-защитной зоны ни разу не фиксировались превышения нормативов по пыли. Специалисты отмечают, что используемая при орошении вода является оборотной – берётся из существующего пруда, а после распыления полностью испаряется.

Одновременно с этим на хвостохранилище производится очистка карт окислительного пруда от ила при помощи электрического земснаряда с насосной установкой.

Особое внимание «Казцинк» уделяет безопасности хвостохранилища.

– Благодаря усилению дамбы удалось значительно повысить сейсмоустойчивость сооружения, – отмечает начальник обогатительной фабрики Ербол Жунуспаев.

Кроме того, совместно со спасателями проводится постоянная информационная работа с местными жителями. При помощи специальных листовок и видеороликов описываются правила безопасного поведения в случае чрезвычайных ситуаций.

Ещё одним важным достижением на ГОК «Алтай» стало снижение уровня воздействия на водный бассейн. В прошлом году на Малеевском руднике усовершенствовали систему повторного использования очищенной шахтной воды. Её применяют для приготовления бетонно-закладочной смеси, которую в последующем используют в том же руднике. Благодаря этому удалось снизить сброс шахтной воды на 20 процентов.

Не забывают эксперты и о завершённых проектах компании. После ликвидации Греховского рудника шахтная вода и дренажный сток непрерывно подаются на очистные сооружения для доведения их составов до соответствия всем нормативам. Однако в последнее время наблюдается значительное снижение водопритока со штольни «Юбилейной». Это связано с тем, что гидродинамическая система пришла в равновесие, то есть приток сравнялся с оттоком.

– Концентрация шахтных и дренажных вод уже достигла минимума, что позволило начать гидроизоляцию горных выработок, – говорит эколог Евгения Терентьева. – Наблюдения специалистов показывают, что уже в скором времени можно рассчитывать на завершение работы очистных сооружений ликвидированного Греховского рудника и считать взятые на себя природоохранные обязательства полностью выполненными.

Знакомство журналистов с проектом состоялось в дождливую погоду, а эффективность его работы с особой наглядностью видна в ясные и ветреные дни, когда можно явно заметить, что над хвостохранилищем не возникает никакой пыли.

Таир Сапаргалиев

район Алтай