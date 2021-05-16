В помощь иммунитету

Около тысячи сотрудников и студентов медуниверситета Семея получили прививки от коронавируса.

Как показывает практика, самым эффективным методом профилактики вируса является всеобщая иммунизация. В НАО «МУС» эта работа ведётся самым активным образом. О том, как проходит вакцинация в вузе, рассказала директор департамента клиники доктор PhD, врач-кардиолог высшей категории Джамиля Мансурова.

– Больше года пандемия COVID-19 угрожает здоровью и жизни людей. За это время эпидемиологическая ситуация менялась не раз, и пусть она не такая острая, как, к примеру, это было прошлым летом. Все же, выходя на работу, посещая кафе, магазины, пользуясь общественным транспортом, мы рискуем быть инфицированными коронавирусной инфекцией COVID-19. Вакцинация может обезопасить общество, создать всеобщий иммунитет и прервать цепочку распространения вируса. Именно поэтому к вакцинации подходим со всей серьёзностью, – отмечает Джамиля Мансурова.

По информации пресс-службы медицинского университета, для разъяснения всей значимости иммунизации, особенностей и видов вакцин, принципов действия и другой важной информации в вузе регулярно проводятся обучающие семинары среди сотрудников и обучающихся. Так, ведущими инфекционистами, эпидемиологами, пульмонологами, терапевтами вуза были проведены семинары по клиническим протоколам диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых и детей, ведения беременных с COVID-19, принципам вакцинопрофилактики.

COVID-19 – это новый вид коронавирусной инфекции, который активно изучается, поэтому информация постоянно обновляется. Семинары, где представляются результаты исследований отечественных и зарубежных учёных, статистические данные, проходят регулярно. Наша задача – чтобы не только сотрудники, многие из которых являются работниками практического здравоохранения, но и наши студенты обладали полной информацией о коронавирусной инфекции, возможностях её профилактики и лечения, – подчеркнула врач.

Параллельно с информационно-разъяснительной работой в вузе проходит и вакцинация среди сотрудников и студентов. Причём прививку можно получить как в поликлиниках по месту жительства, так и на базе медицинского пункта при вузе.

– С началом кампании по всеобщей вакцинации в Казахстане многие сотрудники и студенты вуза на добровольной основе получили прививку. Наша первостепенная задача – рассказать об осложнениях и последствиях коронавирусной инфекции COVID-19, значимости иммунизации и создать все необходимые условия, чтобы каждый желающий смог получить вакцину, – отмечает Джамиля Мансурова.

На сегодняшний день в вузе 708 сотрудников и студентов в Семее и около 250 в филиалах в Усть-Каменогорске и Павлодаре уже получили прививки против COVID-19. Прививочная кампания, как и информационно-разъяснительная работа, продолжается.

Флора Левина

Семей