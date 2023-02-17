В помощь – цифровой учитель

В этом году в Восточно-Казахстанской области запускается проект «Цифровой и мобильный учитель», который позволит ликвидировать дефицит педагогов профильных предметов в малокомплектных школах региона.

В Усть-Каменогорске под председательством заместителя акима Восточно-Казахстанской области Дархана Сапанова состоялось расширенное заседание коллегии Управления образования ВКО, на котором подвели итоги деятельности ведомства за прошлый год и обозначили задачи на перспективу.

Участие в мероприятии приняли заместители акимов районов и городов, руководители областных управлений, отделов образования районов и городов, средних специальных и высших учебных заведений, представители попечительских советов, родительской общественности, профсоюзов и другие.

В рамках коллегии была организована выставка, на которой учителя-новаторы региона презентовали собственные инновационно-педагогические разработки. На ней были представлены результаты работ в рамках проектов «Жас маман», «Развитие полиязычного образования на 2022–2024 годы», «Читающая школа», а также программ по развитию ІТ-классов, сетевой инженерной школы ВКТУ им. Д. Серикбаева и центра непрерывного и инклюзивного образования «Danabala»: новые подходы в инклюзивном образовании ВКУ им. С. Аманжолова, опыт работы комплекса «Школа-детский сад № 14 для слабовидящих детей» «Здоровьеформирующие образовательные технологии в коррекционно-педагогической работе со слабовидящими детьми».

ДОВЕСТИ ДО СТА ПРОЦЕНТОВ

Как известно, первая ступень социализации ребёнка – дошкольное воспитание и обучение. В Восточно-Казахстанской области охват детей в возрасте от трёх до шести лет дошкольным воспитанием и обучением составляет сто процентов. Свыше трёх тысяч детей из социально уязвимых семей посещают детские сады бесплатно.

Охват детей от двух до трёх лет удалось довести до 97,7 процента, в частности, благодаря открытию в прошлом году 14 детских садов на 1080 мест. Однако в очереди в дошкольные организации состоят 1675 детей этой возрастной категории. Чтобы решить этот вопрос, в ближайшее время в регионе планируют построить новые детские сады, расширить мощность имеющихся, а также вернуть здания бывших дошкольных учреждений под целевое назначение.

– Разработан пошаговый план, согласно которому в этом году запланировано начало строительства пяти детских садов на 1280 мест по механизму государственно-частного партнёрства, возврат зданий трёх детских садов на 520 мест под целевое назначение, а также открытие и расширение частных детских садов на 500 мест, – рассказала руководитель Управления образования Восточно-Казахстанской области Инесса Чернышёва. – В планах до 2025 года открыть 2875 новых мест в 13 детских садах в городах и районах с наибольшей очерёдностью. Прежде всего, это Усть-Каменогорск, Зайсанский и Уланский районы.

НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ГОРОДЕ

В регионе функционируют 342 школы, контингент учащихся относительно прошлого года увеличился на два процента и составил 96488 детей.

Одна из основных задач, которая стоит перед ведомством, – повышение качества знаний школьников и сокращение разрыва в качестве обучения между городскими и сельскими школами, который составляет 7,6 процента (город – 66,1 процента, село – 58,5 процента).

Стоит отметить, что из 257 сельских школ области 196 являются малокомплектными. В них наблюдается дефицит педагогических кадров, в частности, учителей профильных предметов. Решить эту проблему помогут современные технологии.

– В этом году мы приступили к реализации проекта «Цифровой и мобильный учитель», направленного на ликвидацию дефицита 29 учителей математики, химии, казахского, русского, английского языков, географии, истории, биологии, физики в малокомплектных школах, – поделилась Инесса Чернышёва. – Также необходимо принять меры по повышению эффективности системы закрепления шефства сильных школ над школами с низкой результативностью для оказания адресной методической помощи и продолжить сотрудничество с постоянными социальными партнёрами: Центром педагогического мастерства, «Өрлеу», вузами региона.

Безусловно, повышению уровня образовательных возможностей сельских школ способствует и улучшение материально-технической базы. Отметим, что только в прошлом году в ВКО ввели в эксплуатацию четыре новые школы, при этом три из них расположены в сельской местности.

Руководитель управления образования сообщила, что до 2025 года в регионе будет построено ещё 17 школ, в том числе шесть в сельской местности.

Также продолжаются ремонтные работы кровель, систем электро-, тепло- и водоснабжения в организациях образования. К примеру, в этом году запланирован капитальный ремонт трёх и текущий ремонт в 22 организациях образования. Все объекты расположены в сельской местности.

Свыше трёх с половиной тысяч детей школьного возраста, проживающих в 118 сельских населённых пунктах, ежедневно подвозят до школ и домой. Для этого задействовано 117 автобусов. В этом году по лизинговой системе планируется приобрести ещё 11.

ГОВОРИМ НА ТРЁХ ЯЗЫКАХ

Обучение в регионе ведётся с акцентом на повышение уровня владения школьниками практическим казахским языком. В первую очередь работа началась с повышения квалификации педагогов – языковеды постоянно совершенствуют навыки на различных курсах.

– До курсовой подготовки показатель уровня владения методикой преподавания казахского языка соcтавлял: элементарный уровень – 40,5 процента, базовый – 59,5 процента, – отметила Инесса Чернышёва. – По завершении шестимесячного курса компетентного уровня достигли 36,7 процента учителей, профессионального – 57,7 процента, базовый уровень показали 5,7 процента педагогов.

Аналогичные курсы повышения квалификации прошли учителя английского языка с привлечением прямых носителей языка по программе ТКТ Young Learners и учителя русского языка и литературы в школах с казахским языком обучения.

В этом году планируется обучение 500 педагогов: 200 учителей казахского языка и литературы в школах с русским языком обучения, 200 – русского языка и литературы, 100 – английского языка.

Работа по повышению эффективности изучения казахского языка, начиная с дошкольного возраста, с применением мирового опыта, а также с привлечением учёных вузов, методистов, педагогов-практиков продолжается по нескольким направлениям. В их числе – изменение методологических подходов к изучению казахского языка в детских садах, а также организация работы летних пришкольных языковых лагерей. Эта программа предназначена для детей от шести до десяти лет и будет реализована в летний период в 195 пришкольных лагерях с охватом 7800 школьников.

Ещё об одном проекте – «Гостевая семья» – мы уже рассказывали в предыдущих номерах «Рудного Алтая». Он предполагает полное погружение в языковую среду.

– Программа рассчитана на 20 дней для детей в возрасте от 12 до 14 лет, – пояснила Инесса Чернышёва. – В рамках её реализации предусмотрено проживание детей в семьях носителей языка из числа действующих педагогов. Этот опыт широко распространён в Германии, США, Англии, Канаде, Мальте и Японии. Сумма расходов на одного ребёнка по проекту составляет 181 500 тенге.

В завершение коллегии заместитель акима области Дархан Сапанов отметил, что работа по повышению качества и доступности образования, уровня профессиональных компетенций педагогических работников и поддержке одарённых детей, созданию современной образовательной инфраструктуры и развитию материально-технической базы продолжится.

– Мы продолжим модернизировать порядка 50 школ ежегодно, – подчеркнул Дархан Сапанов. – Модернизация подразумевает ремонт столовых, библиотек, спортивных залов, обновление школьной мебели и техники. Кроме этого, в школах будут оборудованы 99 современных школьных кабинетов робототехники, химии, биологии и физики, соответствующих международным стандартам.

Отметим, что в ВКО разработан комплексный план развития ІТ-классов в организациях образования на 2023–2025 годы, в рамках которого предусмотрено дооснащение классов наборами нового поколения.

Татьяна Кравченко

Фото Тлеубека Шаяхмета