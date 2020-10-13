В память о Дидахмете Ашимханове 

В центральном парке села Катон-Карагай, неподалеку от здания Дома культуры, установлен памятник известному писателю, видному публицисту, общественному деятелю Дидахмету Ашимханову.

Благодарные земляки увековечили память о своём талантливом земляке, который вместе с другими коллегами по перу, Калиханом Искаком, Оралханом Бокеем, внёс огромный вклад в развитие казахской литературы, журналистики и культуры Казахстана в целом. Можно сказать, что эти три знаковые личности, ярко сверкавшие на литературном небосклоне, – как три кита, на творчестве которых основываются высокая духовность и нравственные идеалы современного общества и земляков.

На популярных книгах Дидахмета Ашимханова, пламенных публицистических статьях выросло и воспиталось не одно поколение казахстанцев. О благословенном крае под названием Катон-Карагай в полной мере узнала и услышала многочисленная армия читателей, а также почитателей несомненного таланта Дидахмета Ашимханова. Жемчужина Восточного Казахстана для тех, кто ещё не бывал в живописных местах, является загадочной и манящей территорией. Подобное впечатление только усиливается согласно духу времени, всплеску интереса к богатому историческому и культурному наследию.

Именитый земляк родился 10 июня 1950 года. Нынче признанному мастеру слова, будь он среди нас, исполнилось бы 70 лет. В честь значимой даты на исходе осени, полыхающей всеми красками удивительной природы, в Катон-Карагае почтилиnпамять Дидахмета Ашимханова.

В совместной работе приняли участие родственники, друзья, земляки писателя. Одними из авторов образного решения и идеи являются близкие друзья писателя. В роли ваятеля, отлично справившегося со своей почётной и ответственной миссией, выступил талантливый скульптор Ринат Абенов. Писатель держит в руке книгу как духовное завещание и по-настоящему драгоценное наследие.

Таир Сапаргалиев

Катон-Карагайский район