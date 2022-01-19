Учитель математики одной из восточноказахстанских школ обучает детей предмету и находит с ними общий язык при помощи современных технологий. Она ведёт свой блог в социальных сетях, где доступно и интересно преподносит школьникам учебный материал.

Евгения Леунова преподаёт математику в областной специализированной школе-лицее для детей, одарённых в области математики, физики, информатики. Она постоянный участник областных и республиканских семинаров, автор методических материалов. С креативом Евгения Валерьевна подходит к процессу обучения детей. Так, около года назад она завела свой блог в Instagram и обучающий канал на YouTube для учащихся, где объясняет все математические правила, решение различных задач по предмету простым языком. К слову, поэтому и канал носит лаконичное название Math.prosto.

– Преподавание математики для меня – это любимое дело всей жизни. Работа в школе, общение с детьми, изменения и реформы в образовании дают множество возможностей, позволяют применять новые формы и методы работы с учащимися, идти в ногу со временем. – делится Евгения Леунова. – Ставить задачи, решать их, получать удовольствие от процесса решения – это всегда интересно. Преподавание математики в школе для одарённых детей – это постоянная работа над собой, непрерывный поиск, самообразование и профессиональный рост. В первую очередь я благодарна своим ученикам за возможность расти, за ежедневные эмоции, общение, их горящие глаза и желание работать.

Результатами труда педагога стали призовые места, которые занимают её воспитанники на конкурсах и предметных олимпиадах. К примеру, одиннадцатиклассник Леонид Гуськов стал золотым призёром Президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла, учащийся пятого класса Закир Джексенев стал бронзовым призёром Республиканской олимпиады по математике.

– Евгения Валерьевна – учитель математики моего сына. Я очень благодарна ей за то, что он с удовольствием посещает уроки математики, за доступную и интересную подачу учебного материала, за доброжелательную и располагающую атмосферу на каждом уроке. Учитель помогает детям разбираться в проблемных задачах, даёт возможность задавать вопросы на уроках и внеурочное время, она всегда готова помочь, – отмечает мама ученика 11-го класса Ирина Белянцева.

Видеоуроки не только помогают осваивать темы, но и дают возможность подготовиться к различным конкурсам.

– Простое, доступное, лаконичное объяснение материала очень помогает изучать темы дома спортсменам, участникам соревнований, детям, отсутствующим по болезни. Видеообъяснения по темам олимпиад помогают нам при подготовке к различным конкурсам. В онлайн-формате для детей проводятся занятия по подготовке к олимпиадам, – рассказывает и мама ученицы 5-го класса Наталья Скуратова.

Отметим, что за свои труды Евгения Леунова получила благодарственные письма от Управления образования Восточно-Казахстанской области, Национального центра повышения квалификации «Өрлеу», республиканского научно-методического центра «Дарын».

Дарья Антон

Фото предоставлено пресс-службой МОН РК