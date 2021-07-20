В награду – слова благодарности

Наполнить дни священного для мусульман праздника Курбан айт благими делами намерены прихожане Курчумской центральной районной мечети.

По словам имама Тлейбека кажы Соянулы, оказание помощи тем, кто в этом нуждается, остаётся главным содержанием праздника жертвоприношения. Согласно его канонам, мясо забитого животного (овцы, крупного рогатого скота, верблюда) делится на три части. Первая из них раздается малоимущим семьям, вторая – родственникам и соседям, третью владельцы животного оставляют себе.

– До пандемии в дни Курбан айта только в районном центре и ближайших к нему сёлах раздавалось порядка ста пакетов с мясом, – говорит Тлейбек кажы Соянулы. – Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но малоимущие не останутся без помощи.

К слову, в период месяца Рамазан было сделано большое богоугодное дело. Силами активистов мечети, неравнодушных жителей капитально отремонтирован дом неполной малообеспеченной семьи, где есть ребенок—инвалид. В доме обновили кровлю, стены, перекрыли пол, провели водопровод и оборудовали тёплый туалет. Вдобавок к этому благотворители купили подшефной семье новую мебель и шторы. Наградой за это стали слова огромной благодарности. Сообщество прихожан мечети настроено и дальше совершать богоугодные поступки, помогать нуждающимся.

Бек Нигметов

Фото из открытых истчоников

Курчумский район