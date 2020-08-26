В IT только девушки

Ученица Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Усть-Каменогорска Анель Адалбек вошла в состав TechGirlsCommunity и Women in STEM.

TechGirls – интенсивная четырехнедельная программа, целью которой является поддержка стремлений девушек 15–17 лет продолжить высшее образование и построить карьеру в сфере науки и технологий с помощью развития практических навыков. Программа всецело поддерживает такие цели, как повышение статуса женщин и девушек во всём мире, развитие STEM-образования, а также укрепление дружественных связей и углубление взаимопонимания среди молодежи США, стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также Центральной Азии. Так, ежегодно бюро образовательных и культурных программ Государственного Департамента США организует программу TechGirls для старшеклассниц, которые интересуются наукой, технологией, инженерией и математикой. Организаторы считают, что этот проект поможет освоить нужные знания и навыки и построить карьеру в отраслях STEM.

Отметим, что из 15 тысяч заявительниц были отобраны пять девушек из каждого государства. В пятерку из Республики Казахстан вошла ученица Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Усть-Каменогорска Анель Адалбек.

– Информацию о предстоящем отборе узнала от преподавателя, – поделилась Анель. – Одним из привлекающих меня аспектов оказался акцент на привлечении именно девочек в сферу IT. Также считаю, что зарубежная практика отразится на моей заявке в университеты, так как хочу связать свою дальнейшую жизнь с информатикой. Хорошо изучив программу и её требования, подала заявку. Мои академические достижения, взгляды на STEM и работу в группе помогли пройти отборочный тур, немалую роль сыграл сертификат IELTS. Была очень рада, когда мне пришло письмо, что из 15 тысяч участниц со всего мира я оказалась в заветной пятерке.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, в этом году обучение проходило в виртуальном формате. Прошли онлайн-встречи с директорами крупнейших компаний в области высоких технологий – Qualtrex, Amazon, Legacy International, а также с исполнительными инженерами крупной исследовательской лаборатории, изучающей Землю, Солнечную систему и Вселенную с помощью космических инструментов, NASA Goddard. Участники программы работали над интеграцией технологий в таких сферах, как искусство, экология и волонтёрство.

В 2021 году Анель Адалбек поедет на летнюю практику по программированию в Вашингтон в Virginia State University.

Татьяна Кравченко