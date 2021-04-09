В ЦОНе научат

В рамках проекта «Курчатов – адалдық алаңы» прошёл мониторинг оказания качественных государственных услуг в ЦОНе.

В состав специальной мониторинговой группы вошли представители проекта, городского филиала партии «Nur Otan» и Молодёжного ресурсного центра.

В ходе мониторинговых мероприятий отмечены важные показатели, влияющие на работу ЦОНа в целом, на уровень доверия граждан.

Так, в ЦОНе оказывается 694 вида государственных услуг по принципу одного окна. Зал находится на первом этаже и оснащён всеми удобствами для оказания государственных услуг, в том числе созданы необходимые условия для лиц с особыми потребностями. В целях профилактики коррупционных проявлений со стороны персонала помещение ЦОНа оборудовано системой видеонаблюдения.

Ежедневно специалисты обучают население города использовать в работе цифровые устройства и тем самым повышают их цифровую грамотность.

Ева Ким

Фото из открытых источников

Курчатов