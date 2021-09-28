Уж зима катит в глаза…

Жители Восточного Казахстана через социальные сети выразили своё беспокойство возможным дефицитом коммерческого угля. Проблема действительно существует. Что же предпринимается для того, чтобы отопительный сезон начался в срок во всех домах региона?

Затруднения возникли из-за железнодорожных поставок. Как прокомментировал ситуацию директор угольного тупика ТОО «Сейком» Николай Кондратьев, в течение недели была очередь, потому что не было возможности купить коммерческий уголь, на тупике отпускался только социальный.

– Мой тупик может отпускать уголь в объёме одной тысячи тонн в день. Но на данный момент у нас есть только 200 тонн. Проблема возникла из-за железнодорожных поставок. Вагонов не хватало, мы отпускали только социальный уголь, поскольку социально уязвимые слои населения обеспечиваются топливом в первую очередь. Сейчас вопрос решился. Скорее всего, с понедельника начнём отпускать топливо в полном объёме, – отметил Николай Кондратьев.

К решению проблемы подключились областные власти. По данным Управления энергетики и ЖКХ, была достигнута договорённость с руководством КТЖ о выделении дополнительных вагонов.

– Нами предпринимаются меры по решению возникающих вопросов. Мы направили официальное письмо руководству КТЖ, в министерство, чтобы оказали содействие и выделили дополнительные вагоны, – сообщил руководитель отдела ЖКХ Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Самат Сулейменов.

Защитинский тупик способен за сутки принять 17 вагонов угля. В сезон люди раскупают это количество за день. И поскольку поставки шли в недостаточном объёме, возник ажиотаж. По словам Николая Кондратьева, дефицит вагонов закономерно возникает ежегодно, во многом его провоцируют сами потребители, которые заблаговременно не заботятся о приобретении топлива, а предпочитают запасаться им только с наступлением холодов.

– С июня у нас был заготовлен запас угля, на тупике было 7,5 тысячи тонн. Мы оповестили население о его наличии. Но ажиотажа летом не было. Он начался только с наступлением первых холодов. Но поймите сами, у нас на ТЭЦ поставляется уголь – большое количество вагонов в день. Основной объём уходит на ТЭЦ, чтобы обеспечивать город. Нужно заранее готовиться к отопительному сезону, закупать топливо, тогда не будет проблем – говорит директор ТОО «Сейком».

В целом на сегодняшний день 97 процентов населения Восточного Казахстана обеспечено твёрдым топливом, полностью к отопительному сезону готовы бюджетные организации. На железнодорожных тупиках области имеется 16,8 тысячи тонн угля, в том числе в Усть-Каменогорске – 1 тысяча тонн, в Семее – 7,8 тысячи тонн, 32 тонны – в Риддере, пять тысяч тонн – в Аягозском районе, 800 тонн – в Жарминском районе, 1,3 тысячи тонн – в районе Алтай, 770 тонн – в Шемонаихинском районе.

Подготовка к отопительному сезону проходит согласно намеченным планам и находится на постоянном контроле областного штаба. Кроме того, ситуацию контролирует экспертная группа ЖКХ ВКО.

– Большая часть населения уже приобрела и завезла уголь. Остались те люди, которые по какой-то причине затянули с этим. Сегодня в связи с небольшими поставками угля есть проблемы, но они уже решаются. Мы будем не только контролировать эту работу, но и вмешиваться в процесс, давать рекомендации. Зима не за горами, поэтому нужно оперативно решить вопрос, – заключил руководитель экспертной группы Владимир Грицай.

Пока верстался номер, стало известно, что на защитинский тупик уже поступило свыше тысячи тонн угля для коммерческой реализации. Теперь угольный тупик отпускает твёрдое топливо в полном объёме. Отметим, что цена коммерческого угля с 1 августа 2021 года составляет 10300 тенге за тонну.

Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета