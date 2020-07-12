Уютно и красиво

В рамках подготовки к празднованию 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы в Семее реализуется множество крупных проектов, в том числе благоустройство дворов городских многоэтажек.

В настоящее время договор по благоустройству дворов подписан с подрядчиками из пяти регионов страны. Специалисты из Шымкента и Жамбылской области уже приступили к работе. На стадии рассмотрения договоры с подрядчиками из Атырау, Актобе и Павлодара.

Согласно проекту, во дворах в скором времени будут установлены детские и воркаут площадки, оборудованы автомобильные стоянки, футбольное поле и место для отдыха. Кроме того, предусмотрены работы по укладке во дворах асфальта и проведение освещения.

– К юбилею Абая Кунанбайулы акимат и отдел строительства города Шымкента профинансируют работы по улицам Карменова, Рыскулова, Глинки и Чайжунусова-Павлова. У нас четыре объекта в этом городе. Работа ведется, препятствий нет. Материалы мы берем местные, – говорит один из сотрудников компании-подрядчика «Talap Stroy Service» города Шымкента Сухраб Салметов.

Семейчане выражают благодарность за такую заботу и рады, что во дворах наконец-то будет чисто и уютно.

– Ребята молодцы, ведут работы день и ночь. Всё с соблюдением техники безопасности. Я думаю, они уложатся в указанные сроки, и наш двор преобразится, – говорит житель Семея Мурат Макурсанов.

Работы рассчитаны на три месяца, однако подрядчики намерены сдать объекты уже к 10 августа.

Мария Щетинина

Семей