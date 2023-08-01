Увёл из сарая

В районе Самар задержан скотокрад.

По информации пресс-службы Департамента полиции ВКО, в середине июля текущего года в отдел полиции района Самар поступило заявление от жительницы одного из сёл. Она сообщила о том, что из сарая неизвестные лица похитили двух баранов. Причинённый ущерб, по её словам, составил 120 000 тенге.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1997 года рождения. Как выяснилось, задержанный оказался ранее судим за кражу и находился под ограничением свободы.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили его причастность к ещё одной краже на сей раз КРС, где сумма ущерба составила уже 520 000 тенге.

Во время допроса злоумышленник признался в содеянном. Вещественные доказательства частично изъяты.

В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данным фактам начато досудебное расследование по ст. 188-1 ч. 1, 188-1 ч. 3 УК РК – скотокрадство, санкцией которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Департамент полиции рекомендует владельцам скота быть бдительными и не оставлять его без присмотра. Принимать меры по сохранности своего поголовья, таврировать и бирковать домашний скот, использовать централизованный выпас. В случае кражи или пропажи незамедлительно обращаться в полицию по телефону «102».

Ерик Абитов

Район Самар