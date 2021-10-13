В регионе прошёл масштабный военный конкурс под названием «Снайперский батальон».

В Вооружённых Силах Республики Казахстан с 20 сентября по 2 октября проводился первый этап этих соревнований.

Как сообщили в пресс-службе Усть-Каменогорского гарнизона, в соответствии с требованиями начальника Генерального штаба и планом боевой подготовки Сухопутных войск, мотострелковый батальон механизированной бригады Усть-Каменогорского гарнизона продемонстрировал результаты знаний и опыта боевой подготовки в этом конкурсе.

Ранее специально назначенный состав комиссии от Министерства обороны РК, согласно курсу стрельб, принял зачёты по огневой подготовке. К ночной стрельбе привлекались тридцать процентов личного состава батальона на учебно-тренировочном полигоне «Ново-Ахмирово».

В конце прошлого месяца были отработаны способы стрельбы из штатного стрелкового оружия, а также вооружения батальона.

По словам командира батальона майора Курмангазы Муратбекова, подразделение участвует в этом конкурсе во второй раз. В 2018 году он стал лучшим снайперским батальоном Сухопутных войск.

– Личный состав, военнослужащие по контракту, сержанты и офицеры имеют опыт, накопленный в этом конкурсе, – поделился он. – Мы уверены, что победим!

Личный состав батальона помимо огневой подготовки выполнил нормативы по топографии, разборке и сборке оружия. Итоги конкурса «Снайперский батальон» станут известны 20 – 22 октября.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников