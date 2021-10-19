Уверенный сердца стук

В Восточном Казахстане впервые проведена сложнейшая операция на сердце «клапан в клапан».

Отечественная кардиохирургия уверенно идёт вперёд, и показателем этого является всё больший процент проведения малотравматичных, высокотехнологичных операций, которые позволяют избавиться от патологии сердца и сосудов при минимальном вмешательстве и воздействии на человеческий организм.

Одну из таких операций провели в кардиологическом отделении ВК областной больницы за счёт фонда ОСМС. Её стоимость – порядка 7 млн тенге.

Операцию на сердце – протезирование митрального клапана – 68-летнему пациенту впервые сделали в 2014 году, а в этом году он перенёс ещё установку двухкамерного электрокардиостимулятора. Биологический клапан со временем практически перестал работать, необходимо было срочное оперативное вмешательство.

Учитывая, что повторная открытая операция имела бы высокие риски для возрастного пациента, хирурги областной больницы Куатжан Абишев и Руслан Салимов приняли решение провести её по новому методу.

– Новый клапан мы установили транскатетерно, без разрезов, через сосуд в паховой области, без остановки сердца, без применения искусственного кровообращения, имплантировали в клапан новый клапан, тем самым устранили его дисфункцию и восстановили нормальную работоспособность сердца. Это максимально малотравматичная операция, после которой пациента выписывают домой через два-три дня. Овладеть новыми методами в интервенционной кардиохирургии нам помогли коллеги из столичного кардиоцентра, – рассказал Куатжан Абишев.

По его словам, потребность в проведении подобных операций с каждым годом будет расти, так как за последние десять лет проведено множество операций по имплантации биологических клапанов, которые со временем перестают выполнять свои функции. Теперь подобные высокотехнологичные операции стали доступны восточноказахстанцам на местном уровне.

– В интервенционной кардиологии это считается наиболее сложным оперативным вмешательством при дисфункциях ранее установленного биологического клапана. Подобную технологию впервые применили не в стенах Национального кардиоцентра, а в региональном медучреждении. Это огромное достижение команды кардиохирургов областной больницы, – отметил руководитель отдела интервенционной кардиологии АО «ННКЦ» Серик Алимбаев.

В ВКО филиале ФСМС напомнили, что все медицинские услуги, в том числе с применением высоких технологий, оплачиваются за счёт средств фонда. Для этого пациенту необходимо быть прикреплённым к поликлинике и быть участником системы обязательного социального медицинского страхования.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено пресс-службой ВКО филиала ФСМС