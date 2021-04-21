Усвоив уроки прошлой засухи

Аягозский район ежегодно подходит к весенне-полевым работам с очень серьёзной подготовкой. Это вполне понятно, поскольку сельскохозяйственные работы здесь поставлены во главу угла.

В целом по району зарегистрировано 1237 единиц тракторов разных марок. В том числе 22 трактора марки «К-700», 1177 единиц колесных тракторов, остальные 60 приходятся на гусеничных железных коней.

Аягозский район по своему основному профилю является животноводческим, потому и парк зерноуборочных комбайнов не может быть большим – в районе насчитывается всего 24 комбайна.

Кроме того имеется 273 тракторных прицепа и 276 единиц грузового транспорта. Также есть 403 бороны, 49 культиваторов, 72 сеялки, 84 плуга. Правда и в том, что каждый год машинотракторный парк Аягозского района заметно обновляется. В частности, в течение 2020 – 2021 годов аграрии приобрели 76 тракторов и 90 единиц различной сельскохозяйственной техники.

В масштабах района в весенней посевной кампании принимают участие шесть сельских округов. По состоянию на сегодняшний день, полностью готовы к выходу в поле 48 единиц гусеничных, а также 435 колёсных тракторов.

– Техническое состояние и подготовка техники к весенне-полевым работам на хорошем уровне, – говорит руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Аягозского района Оразбек Кеншиликулы.

Естественно, полный комплекс сельскохозяйственных работ невозможно выполнить без надёжного запаса горюче-смазочных материалов по доступным ценам.

– В нынешнем году на посевную кампанию выделено на уровне области 455 тонн дизельного топлива, – говорит Оразбек Кеншиликулы. – Этого объёма вполне хватает на проведение сева сельскохозяйственных культур. Стоимость одного литра составляет 174 тенге.

Кроме того, земледельцам района на проведение посевных работ выделены удешевлённые горюче-смазочные материалы. Из них 65 тонн предусмотрены на апрель, остальные объёмы топлива приходятся на май и июнь текущего года. В роли операторов для доставки ГСМ крестьянским хозяйствам закреплены ТОО «Казмунайгаз» или ТОО «Petroretal». Со стороны оператора предварительная оплата производится своевременно. Дизельное топливо отпускается крестьянским хозяйствам по списку.

Для посева зерновых планируется использовать 41 трактор, а масличных культур – 217 колёсных тракторов. Что касается посевных площадей, всего по району они составляют 19800 гектаров. Из них зерновые занимают 8400, масличные – 800 гектаров. Вместе с тем 10100 га отводятся под кормовые культуры. Картофель разместят на участке в 350 га, овощи высадят на 130 га, доля бахчевых культур составит 20 га.

В текущем году весенне-полевые работы будут проводиться в шести сельских округах – Акши, Акшаули, Сарыарка, Мынбулак, Тарлаулы, Тарбагатай.

Напомним, что прошлый год для аграриев выдался непростым. Различные меры ограничений, связанные с глобальной пандемией, продлившаяся до середины лета засушливая погода заметно повлияли на снижение урожая. Исходя из этого, извлечённые из прошлогоднего опыта в аграрном секторе уроки не снижают, а, наоборот, повышают ответственность со стороны госорганов.

– Чтобы засеять 8400 гектаров зерновыми культурами, в районе подготовлено 1092 тонны семян. Из них 767 тонн пшеницы, 325 тонн ячменя, – говорит далее руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства. – Половина уже имеется в наличии, другая часть будет закуплена.

Будут посеяны элитные сорта пшеницы и ячменя, соответственно, «Курьер» и «Омская 87». На сегодняшний день закуплены семена зерновых культур первой репродукции – 174 тонны, а также 501 тонна элиты.

В целом из семян, которые будут посеяны в текущем году, 37 процентов составляет элита, 12 процентов – первая репродукция, 15 процентов – вторая репродукция. Другими словами, 64 процента семян относятся к первому и второму классам, а 36 процентов соответствуют третьему классу.

Посевная кампания в районе начнётся 10 мая и продолжится до начала июня. Такие предварительные прогнозы делают аграрии. Земледельцы желают, чтобы в ответственный для всех период погода выдалась отличной, а сев прошёл удачно.

Берикхан Тайжигит

Фото Тлеубека Шаяхмета

Аягозский район