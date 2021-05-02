Успешный результат

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы Аягозского района успешно выступили на республиканском турнире по дзюдо.

Недавно в Семее прошёл республиканский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения, посвящённый памяти ветеранов спорта.

В соревнованиях приняли участие дзюдоисты из Усть-Каменогорска, Семея, Нур-Султана, Павлодара, Талдыкоргана, Шымкента и районов Восточно-Казахстанской области. Среди 200 спортсменов, участвовавших в турнире, были 12 воспитанников Аягозской спортивной школы.

Ребята показали хорошие результаты. Мейржан Сайлаубеков в весовой категории 66 кг (тренер Е. Шуакбаев) и Жансая Жумагазина в весовой категории +70 кг (тренер М. Ахатов) заняли второе место. В весовой категории 90 кг третьего места удостоилась Ажар Жолдыбаева (тренер К. Койлыбаев). В весовой категории 90+ кг второе место заняли Санжар Аширов (тренер Ш. Досаев), Мейржан Сламшаиков (тренер М. Жанатаев).

Еркин Юсупов, директор детско-юношеской спортивной школы Аягозского района