Успешное окончание сева

В этом году весеннюю посевную кампанию провели 52 крестьянских формирования Акшийского, Акшаулинского, Сарыаркинского, Мынбулакского, Тарлаулинского и Тарбагатайского сельских округов. Ведь именно в этой местности высокий балл бонитета земли.

Площадь пахотных земель в районе в 2021 году составила 17 888 гектаров. В том числе зерновые культуры размещены на площади 7 031 гектар, масличные культуры – 885 гектаров, кормовые культуры – 9 372 гектара, картофель – 357 гектаров и овощи – 482 гектара.

В основном в Аягозском районе занимаются животноводством. В этой связи в структуре земельного фонда преобладающая доля отводится кормовым (52,7 процента) и зерновым культурам (39,5 процента). Стоит отметить, что в текущем году на посевной площади зерновых культур посеяно 326 тонн элитных семян. Также было закуплено и использовано под посевы четыре тонны семян подсолнечника и 15 тонн элитных семян многолетних трав.

– Понятно, что без техники посевная работа не обходится. В весенне-полевой кампании в шести сельских округах приняли участие 48 единиц гусеничных и 435 единиц колёсных тракторов (18 из них – марки К-700), – рассказал руководитель районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Оразбек Кеншиликов. – Подготовить всю необходимую технику для проведения посевной кампании – одна из ключевых задач аграриев. К примеру, в Аягозском районе за последние три года приобретено 146 единиц тракторов, обновление которых составило 25 процентов.

В целом на весенне-посевные работы в этом году выделено 455 тонн дизельного топлива по льготным ценам. Цена за литр составила 174 тенге. Оператором по поставке горюче-смазочных материалов в крестьянские хозяйства закреплено ТОО «Petro-retail». Дизельное топливо отпускается крестьянским хозяйствам по списку.

Посевная кампания полностью завершена в намеченные сроки.

Берикхан Тайжигит

Фото из открытых источников

Аягозский район