Условия диктует… непогода

В Восточно-Казахстанской области сохраняется штормовое предупреждение. Жителей просят не пренебрегать рекомендациями спасателей и не выезжать за пределы населённых пунктов.

Уже несколько дней на территории региона наблюдаются обильные осадки – дождь, снег, сохраняются усиление ветра, гололёд, метель и туман.

Пятого января из-за обильного снегопада и сильного ветра на участке автодороги областного значения Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное произошёл самопроизвольный сход снежной лавины общим объёмом 600 кубических метров. К счастью, жертв и разрушений нет – дорога была заблаговременно закрыта.

В рамках превентивных мероприятий специалисты произвели спуск лавин на участке автодороги Усть-Каменогорск – Алтай.

– Работы по контролируемому спуску снежных масс со склонов проводят заблаговременно, – подчеркнул руководитель ВК филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев. – Таким образом мы стабилизируем обстановку и обеспечиваем безопасность для населения и проезжающего по участкам автодорог транспорта. В результате четырёх спусков на участке сошло 8200 кубических метров снега. В ближайшие дни профилактическая работа продолжится.

Специалисты сообщают, лавинная опасность сохраняется, поэтому жителям региона стоит воздержаться от походов и поездок в горную местность.

Отметим, из-за ухудшения погодных условий в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области создали штаб по оперативному реагированию на экстренные ситуации. В случае возникновения происшествия восточноказахстанцы могут позвонить на горячую линию по номеру 55-38-19.

В регионе действуют десять пунктов временного обогрева, в готовности находится более 700 единиц техники, дежурят спасатели. К слову, за первые дни нового года они не единожды выезжали на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации в пути. К примеру, в Шемонаихинском районе заложниками непогоды стали 12 человек на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ.

– На помощь к ним прибыли специалисты оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимом автомобиле «ТРЭКОЛ», который пробился к месту, – сообщила пресс-служба ведомства. – Из зоны опасности было эвакуировано 12 человек, двое из них – дети. Людей разместили в гостинице Шемонаихи.

На помощь спасателям и коммунальным службам региона пришли и военнослужащие регионального командования «Восток» Вооружённых сил РК.

Так, по информации пресс-службы Министерства обороны Республики Казахстан, на 40-м километре трассы Алматы – Усть-Каменогорск под руководством начальника бронетанковой службы майора Ержана Быжкеева военнослужащие танковой бригады и инженерно-сапёрного батальона Аягозского гарнизона вызволили из снежного плена и эвакуировали на специальной технике 50 человек и около десяти автомашин. Все они были доставлены в город Аягоз.

Резкое усиление ветра и метель создали сложную ситуацию на республиканских трассах и дорогах местного значения в Восточно-Казахстанской области. На момент подготовки статьи в регионе было закрыто 12 участков дорог: четыре республиканского и восемь областного значения.

Отметим, по прогнозам синоптиков, седьмого января в области также ожидаются осадки, на северо-востоке – сильные осадки (преимущественно снег). Метель, гололёд. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, востоке, юге области порывами до 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются метель, гололёд.

Сотрудники ДЧС ВКО рекомендуют восточноказахстанцам отменить все поездки, пока погода не стабилизируется. Не стоит рисковать и подвергать свою жизнь опасности.

Напомним, для предупреждения населения об ухудшении погодных условий действует рассылка СМС-сообщений, также о состоянии автодорог можно узнать в мобильном приложении «Дармен».

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ВКО