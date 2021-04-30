Усилили работу

В районе Алтай усилена работа мониторинговых групп по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Последняя декада апреля для жителей Восточно-Казахстанской области ознаменовалась всплеском заболеваемости коронавирусом. Так, города Усть-Каменогорск и Семей, а также Аягозский район по темпам распространения инфекции вошли в «красную» зону. Причиной печальной статистики стало несоблюдение населением санитарно-эпидемиологических требований, предписанных главным государственным санитарным врачом области.

Чтобы не повторить этот сценарий, в районе Алтай усилена работа мониторинговых групп.

Напомним, по поручению акима района Алтай Каликана Байгонусова создано семь мониторинговых групп, в том числе на общественном транспорте, основной целью которых является минимизация риска распространения коронавирусной инфекции.

В состав групп входят депутаты, представители санитарных служб и правоохранительных органов, руководители самостоятельных отделов и члены партии Nur Otan. Ежедневно они посещают объекты малого и среднего бизнеса, входящие в «тепловую карту», а также общественный транспорт на соблюдение санитарных норм. Во время проверок выявляется немало нарушений.

– К сожалению, не все граждане сознательно соблюдают ограничительные меры, подвергая риску здоровье и безопасность других людей, – отметил Каликан Байгонусов. – Выявлены факты нарушения санитарных норм.

Так, с 1 января по 27 апреля этого года мониторинговые группы проверили свыше 15 тысяч объектов. Итог проверок – составление ста протоколов об административном правонарушении по статье 425 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

Посещая объекты, члены мониторинговых групп напоминают предпринимателям о необходимости соблюдения санитарных правил. Термометрия персонала и посетителей, обеспечение соблюдения социальной дистанции и масочного режима, сменяемости средств индивидуальной защиты – масок, перчаток, наличие санитайзеров и необходимого запаса дезинфицирующих средств, обеспечение вентиляции и проветривания помещений – соблюдение этих несложных правил позволит не допустить роста заболеваемости COVID-19. Нужно помнить, что длительность борьбы с опасным вирусом и её итог зависит от каждого.

– Жителям и гостям района необходимо строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, – резюмировал Каликан Байгонусов. – Особо это касается наиболее уязвимых категорий – детей, пожилых, а также лиц с хроническими заболеваниями. Берегите себя и своих близких!

Александра Исаева

Район Алтай