УРОЖАЙ С ПОДСТРАХОВКОЙ 

Результаты страхования весеннего сева помогли аграриям региона снизить расходы на страховую защиту.

Значительная часть сельскохозяйственных земель в Восточном Казахстане находится в зоне рискового земледелия. Почти любое аграрное предприятие может пострадать от опасных природных явлений, что приведёт к полной или частичной гибели урожая.

Для того чтобы поддержать развитие сельского хозяйства, в январе этого года Закон «Об обязательном страховании в растениеводстве» утратил свою силу, и был осуществлен переход от обязательной формы к добровольному страхованию рисков в сфере растениеводства и животноводства.

– Система обязательного страхования оказалась формальной – при наступлении страхового случая получаемые выплаты не покрывали даже минимальных производственных затрат фермеров, – поясняет руководитель Управления сельского хозяйства Владимир Гайламазян. – Изучив обращения аграриев, Минсельхоз подготовил новые механизмы, в корне меняющие подходы системы страхования в сельском хозяйстве. Эти новшества были включены в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК».

Было очевидно, что без учета интересов хотя бы одной из сторон, участвующих в сельскохозяйственном страховании с государственной поддержкой, построение по-настоящему эффективной системы невозможно. Во-первых, есть сельхозтоваропроизводители, которые заинтересованы в том, чтобы минимизировать собственные убытки от неблагоприятных погодных явлений и, конечно же, как можно меньше платить за страхование и гарантированно получать возмещение.

Далее, есть страховое сообщество, которое является совокупностью субъектов бизнеса, ведущих его ради получения прибыли. Кроме того, есть государство, задачами которого являются обеспечение продовольственной безопасности страны, развитие сельскохозяйственной отрасли, снижение финансовых рисков сельхозпредприятий и повышение их доходности.

Закон как раз обеспечивает гармонизацию интересов всех трех сторон, составляющих систему сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.

Прошедшая засуха этой весны ярко продемонстрировала, что для аграриев Восточного Казахстана вопросы сельскохозяйственного страхования остаются самыми актуальными.

Одно из сельхозпредприятий, которому страхование посевов помогло остаться на плаву, – ТОО «Быструха-Астана» в селе Быструха Глубоковского района. Основное направление агропредприятия – возделывание высокорентабельных сельхозкультур – ржи, пшеницы, гречихи, подсолнечника, рапса, а также развитие элитного семеноводства. Здесь под страховой случай попали посевы на сумму 12 миллионов тенге.

Директор хозяйства Тарбиз Фараджев говорит, что деньги, полученные от государства, в этом году пришлись как нельзя кстати.

– Раньше, чтобы получить эти средства, нужно было собрать множество справок, ждать результата комиссии – могли ведь и не одобрить выплату, – поясняет руководитель предприятия. – Теперь мониторинг посевов проводит автоматическая система, все документы оформляются в кратчайшие сроки. Процесс получения страховых выплат стал прозрачным. И сама система страхования – более гибкой. Будем страховать свои поля и в будущем. Уверен, новая система поможет снизить риски. Вообще нельзя не отметить, что в отрасли сельского хозяйства происходят изменения в лучшую сторону. Для аграриев государственная поддержка крайне важна.

Как пояснили в Управлении сельского хозяйства, оператором новой системы страхования в АПК является Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства – дочерняя организация холдинга «КазАгро». Механизм страхования построен на принципах добровольности, автоматизации, оперативности и снижении человеческого фактора. Страховые выплаты земледельцы получают в установленные сроки и практически без бюрократических проволочек. Всё взаимодействие растениеводов и оператора проходит на электронной платформе Qoldau.

Новые механизмы страхования весьма просты. Во-первых, применяется самый простой и объективный показатель – индекс содержания влаги в почве. Проще говоря, индекс показывает, сколько воды содержится в кубическом метре почвы на конкретном гектаре. Урожайность в расчёт не берётся, так как она зависит не только от погоды, но и от соблюдения агротехнологий самим фермером, то есть неважно, какую получил фермер урожайность на поле, если индекс влаги показывает здесь засуху, выплаты аграрий получит.

Во-вторых, весь процесс страхования доступен в онлайн режиме. Фермер через портал Qoldau видит свои поля, отмечает, какие из них хотел бы застраховать, после чего оплачивает только 50 процентов от суммы страховой премии. Оставшуюся часть за него оплачивает государство. Страховая выплата производится в течение пятнадцати дней.

В-третьих, для страхования можно выбрать одну из страховых компаний на портале Qoldau, то есть фермер решает сам, с кем ему работать. В-четвёртых, страховые выплаты гарантированы несколькими международными перестраховочными компаниями, входящими в ТОП-5. В-пятых, существенно повышены нормы затрат на гектар, которые и берутся за основу расчётов. Минимальные нормы составили 30 тысяч тенге за гектар.

По сведениям Управления сельского хозяйства ВКО, 86 предприятий области, застраховавших свои поля от засухи, уже получили более 40 миллионов тенге.

Бахыт Сарсембаева

Из архива редакции