Уникальная модель мира и согласия

За 30 лет Независимости Республика Казахстан добилась больших успехов и завоевала высокое признание и поддержку мирового сообщества. Гордостью и достижением нашей страны по праву является создание уникальной модели межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Несомненно, достигнуть высоких результатов за короткий по историческим меркам отрезок времени удалось благодаря Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану Назарбаеву, который с первых дней обретения независимости начал строить новое государство, главными ценностями которого послужили единство, мир и согласие. Именно они выступили основными факторами консолидации народа республики в единую гражданскую общность, мобилизуя его потенциал на созидание молодого государства.

Елбасы не раз подчёркивал, что наше богатство и успех – в многообразии языков и культур: «Мы поставили задачу: добиться, чтобы все казахстанцы стали народом единого будущего. Его главной основой выступает гражданское равенство и толерантность, открытость и правопорядок, единство помыслов и практических дел по созданию достойных условий жизни для каждого члена общества».

Спустя три десятилетия мы видим, что выбранная Первым Президентом Республики Казахстан стратегия оказалась верна. Созданная на заре суверенитета эффективная модель межнационального и межконфессионального мира и согласия сегодня служит необходимым условием и опорой процесса ускоренной модернизации Казахстана и его вхождения в число наиболее конкурентоспособных стран мира.

Сегодня наша страна продолжает последовательно и целенаправленно следовать стратегической линии, направленной на развитие этнической самобытности при одновременном сохранении национально-культурного многообразия этносов. Нурсултан Назарбаев отмечал: «Единство народа страны – важнейший источник нашей силы и уверенности в завтрашнем дне. Только так мы сможем успешно преодолеть все выпадающие на нашу долю испытания. Уверен, что непоколебимая сплочённость народа Казахстана всегда будет надёжным фундаментом для новых великих свершений».

В основе государственной политики лежат базовые принципы дальнейшего укрепления культурной, религиозной и цивилизационной идентичности, перехода к культурной общности, а также всемирного развития диалога религий. К слову, именно по инициативе Нурсултана Назарбаева в столице Республики Казахстан проходят съезды лидеров мировых и традиционных религий, которые дали жизнь уникальному форуму межконфессионального диалога.

Стоит отметить, что в Казахстане конструктивный диалог конфессий является одним из главных путей достижения стабильности и сохранения мира в стране. Поликонфессиональность сопровождается утверждением принципов толерантности и взаимного уважения, которые имеют непреходящую гуманистическую ценность и практическую значимость, связанную с сохранением должного уровня безопасности государства. И это огромное богатство – общее достояние всего нашего общества, дающее казахстанцам возможность обмена с другими народами ценными культурными достижениями.

Уважая и поддерживая лучшие традиции мировых и традиционных религий, Казахстан строит современное светское государство. Религия не вторгается в политико-государственные процессы. В свою очередь государство не вмешивается в жизнь религиозных общин, создавая благоприятные условия для полноценной реализации ими своих социальных, ритуальных, просветительских и иных задач, глубокой интеграции в общественную жизнь. Придерживаясь политики невмешательства во внутреннюю жизнь конфессий/религий, государство стимулирует развитие диалога между ними, способствуя полноценной реализации ими своих функций. Благодаря чему в стране произошёл значительный количественный и качественный рост религиозных институтов.

В целом, за 30 лет независимости в нашей стране сформировалась уникальная модель межконфессионального согласия, где каждый гражданин, независимо от религиозной принадлежности, обладает и пользуется всей полнотой гражданских прав и свобод, гарантируемых Конституцией. Примечательно, что казахстанская модель не является статичной, застывшей. Она чутко реагирует на происходящие в стране и мире изменения, совершенствуясь в соответствии с новыми веяниями. Как нельзя точно значимость казахстанской модели обозначил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: «За годы независимости основополагающий принцип «единство в многообразии» превратил широкую палитру культур и традиций Казахстана в наше бесценное достояние. Солидарность, единство, патриотизм стали сердцевиной национального кода».

Подготовила Александра Исаева, по заказу Управления по делам религий ВКО

Фото из открытых источников