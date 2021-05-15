Умножая количество добрых дел

Мусульмане региона отметили окончание священного месяца Рамазан и наступление праздника Ораза айт.

Испокон веков священный праздник Ораза айт был символом добросердечности, поиска примирения, установления взаимопонимания между людьми, а также возвышенности, милосердия и бескорыстной помощи.

Напомним, в этом году праздник выпал на 13 мая (это переходящая дата, связанная со сменой фаз луны). Праздничные богослужения начинаются примерно за полчаса до восхода солнца. Во время праздника уже не держат строгий пост, а надевают чистую нарядную одежду, совершают праздничный намаз, дарят подарки.

В этом году в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции масштабные торжества под запретом. Представители духовенства рекомендовали верующим оставаться дома с близкими, отмечать Ораза айт в тесном семейном кругу, чтобы не подвергать себя и окружающих риску заражения.

По словам главного имама ВКО Ермека кажи Мукатая, который сердечно поздравил восточноказахстанцев, это обстоятельство не умалило значимости великого духовного события, и радость мусульман не была омрачена.

Напротив, по мнению имама, время испытаний делает людей более сплочёнными, внимательными друг к другу и к чужой беде, терпимыми. Именно это отличает жителей нашего государства, которое буквально с первых дней независимости уже на протяжении трёх десятилетий провозглашает главными ценностями в казахстанском обществе мир, дружбу, добрососедство, единство и взаимоуважение вне зависимости от национальности и вероисповедания. Умение протянуть руку помощи в нужную минуту – это прекрасное качество, которое является частью национального кода, менталитета.

– Как и раньше, главным содержанием Ораза айт являются – согласие и духовное единение людей, сопереживание и совершение добрых поступков, – сказал Ермек кажи Мукатай. – Совершить милостыню, помочь нуждающемуся, проявить терпение и мудрость – это по силам каждому, не только духовным лицам, которые ежедневно обращаются ко Всевышнему в своих молитвах. Пусть в сердцах людей царит спокойствие, доброта и счастье, согревает тепло семейного очага.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов также поздравил жителей и гостей региона с праздником Ораза айт.

– Уважаемые земляки! – написал глава региона на своих официальных страницах в социальных сетях. – От всей души поздравляю вас с началом великого праздника всех мусульман! Ораза айт – праздник окончания священного месяца Рамазан. Он вознаграждает верующих за терпение, милосердие, духовное очищение, прокладывает путь к единству и укрепляет мир в обществе. Пусть Ораза айт принесёт в каждую семью благополучие и процветание!.

Необходимо подчеркнуть, что сегодня в регионе и республике ведётся миролюбивая политика, направленная на укрепление согласия – главного богатства казахстанцев. Расположенные рядом церковь, мечеть, синагога, костёл – это лишнее тому подтверждение. Однако нужно помнить, что традиции мирного сосуществования важно беречь, укреплять и передавать молодёжи.

Сегодня Казахстан является ярким примером взаимодействия культур разных этносов, а также взаимного уважения представителей разных религий. Но в мире не спокойно, современные вызовы требуют всегда помнить о том, какой ценой достаётся мир.

Ева Ким

Фото из открытых источников