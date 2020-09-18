Фермеры Курчумского района делают ставку на улучшение породных качеств поголовья животных.

В этом им приходят на помощь действующие государственные программы кредитования по закупу высокопородного скота.

К примеру, в 2018 году крестьянское хозяйство «Тіршілік» привезло из российского Барнаула 46 голов нетелей симментальской породы. Главе хозяйства Б. Мяселеву предстояло провести их без потерь через зимовку, что и было сделано. По весне, после расплодной кампании, стадо симменталов стало почти в два раза больше.

Полученный уже в местных условиях молодняк оказался более адаптированным, чем маточное поголовье. Это качество в последующие годы у приплода от высокопородного стада стало ещё более устойчивым, в целом произошло улучшение качества поголовья.

Аналогичные результаты получены и в ряде других хозяйств, которые завезли высокопородный скот. В их числе – ТОО «Шығыс ЖК» (86 голов симменталов), «Нурали» (25 голов герефордов), «Ансар» (182 головы герефордов), «Көкжал» (280 голов ангусов).

Свой вклад в программу улучшения качества местного стада крупного рогатого скота вносит крестьянское хозяйство «Улан», имеющее статус племенного. Местные фермеры, чьё экономическое положение не позволяет закупать скот из России или у крупных

отечественных аграрных фирм, имеют возможность получить в «Улане» на шесть месяцев высокопородного быка-производителя. Важно, что он выдается благодаря специальной госпрограмме бесплатно.

Таким образом, процесс улучшения качества стада, как непременное условие развития животноводческого сектора района, продолжается и приносит свои результаты.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район