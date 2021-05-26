Спорт

Уложили на лопатки

26.05.2021
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Молодые борцы из Бескарагая с успехом выступили на открытом чемпионате области по вольной борьбе и вернулись домой с наградами.

Напомним, с 17 по 19 мая в посёлке Касыма Кайсенова Уланского района прошёл чемпионат Восточно-Казахстанской области по вольной борьбе среди юношей 2004-2006 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 13 команд, а это 130 юных спортсменов со всех уголков региона.

В числе призёров турнира оказались и воспитанники Бескарагайской ДЮСШ. По словам директора школы Рината Ракишева, ребята составили достойную конкуренцию сильнейшим молодым борцам области.

Так, Аслан Шаяхметов и Алдияр Токанов стали абсолютными победителями в весовой категории 55 кг и 80 кг соответственно.

А Нияз Токанов (51 кг) и Бекназар Әлібеков (71 кг) по праву признаны обладателями почётных вторых мест.  

Ева Ким

Бескарагайский район

26.05.2021
12

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