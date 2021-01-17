Украл, угнал – в тюрьму 

Полицейские задержали серийного автомобильного вора и угонщика.

В Управление полиции Усть-Каменогорска обратился мужчина, который сообщил о факте кражи имущества. В ходе досудебного расследования стражи порядка установили, что неизвестный разбил заднее стекло, проник в салон служебного автомобиля и пытался похитить имущество потерпевшего.

В этот же день на канал 102 обратился ещё один житель областного центра, но уже по факту угона личного автомобиля. По его информации, неизвестные неправомерно завладели машиной, припаркованной во дворе дома. Общая сумма нанесённого ущерба составила 700 тысяч тенге.

Сотрудники криминальной полиции Ульбинского отдела полиции приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий. В результате задержали устькаменогорца, который неоднократно использовал подобный способ «заработка».

– Установлено, что подозреваемый причастен к совершению семи эпизодов преступлений, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев. – Это два угона автомашин и пять краж из автомобилей. Задержанный дал признательные показания. Также были изъяты вещественные доказательства – автомашины, автомагнитолы, аккумуляторы и другие украденные вещи.

Отметим, что за совершённые кражи и угон авто злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Ведётся следствие.

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДП ВКО