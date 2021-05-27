Удобно, быстро, безопасно

В торговом центре «Акшын» в Семее открылся пункт вакцинации против коронавируса.

Вакцинация проводится китайской вакциной «Hayat-Vax», произведённой в Арабских Эмиратах. Для проведения процедуры здесь оборудованы медицинские и процедурные кабинеты для первичного осмотра врачами и прививки. Также выделено помещение, где получившие вакцину могут подождать положенные 30 минут после вакцинации.

– Проведение вакцинации мы считаем важным шагом в борьбе против коронавируса, – говорит санитарный врач торгового центра Раиса Оралбекова. – Проведение выездных вакцинаций в торговых центрах – это очень удобно, так как все наши предприниматели могут пройти процедуру не покидая рабочего места. Сегодня вакцинация в нашем торговом центре проводится уже не в первый раз.

Ранее в торговом центре прошла вакцинация российской вакциной «Спутник V». Тогда вакцинировались свыше ста человек.

Флора Левина

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Семей