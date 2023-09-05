Учиться, чтоб жениться?

Тренинги для пар, собирающихся вступить в брак, будут проводить в Казахстане. Особенно это коснётся регионов с наибольшим количеством зарегистрированных разводов.

Осознанное родительство, гендерное равенство, репродуктивное здоровье – и это далеко не полный список тем, которые содержит в себе Конвенция повышения осведомлённости пар, вступающих в брак, по вопросам сохранения положительных семейных традиций, планирования семьи. Её разработало Министерство информации и общественного развития РК совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА). И, по данным специалистов министерства, концепция позволит не только предоставить людям, планирующим замужество или женитьбу, исчерпывающую информацию по самому широкому спектру проблемных вопросов, но и предотвратить разводы в будущем. А это крайне важно для сохранения семейных ценностей в нашей стране. До конца текущего года будет запущен пилотный проект в отдельных регионах с высоким уровнем разводов по добрачному добровольному обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака. Они смогут получить уроки планирования семьи и семейной психологии, репродуктивного здоровья, составления семейного бюджета.

Как отметила психолог, преподаватель одного из Восточно-Казахстанских университетов Елена Миллер, сегодня большинство молодых людей, которые хотят вступить в брак, ещё в той или иной степени обладают юношеским максимализмом и не считают, что по этому вопросу нужны консультации.

– А на деле оказывается, например, что оба до брака жили с родителями и банально не умеют распределять собственный бюджет. И это уже «благодатная» почва для ссор внутри семьи. Существует и другая проблема: семейные пары довольно часто считают, что ходить к психологу – это стыдно, – говорит Елена Миллер. – К счастью, этот стереотип уже уходит в прошлое, и люди понимают, что иногда нужна помощь квалифицированного специалиста. И, если добрачное обучение будут проводить именно такие, то это в какой-то степени поможет укрепить семью в будущем.

К слову, обучение в рамках концепции будет бесплатным, проходить оно будет в форме тренингов по следующим темам:

– партнёрство и ответственность;

– планирование семьи и репродуктивное здоровье;

– правовая грамотность;

– финансовая грамотность;

– нулевая терпимость к бытовому насилию;

– эмоциональный интеллект и навыки коммуникации внутри и за пределами семьи.

Можно будет проходить как все модули, так и только интересующие. Также у людей будет возможность выбирать режим обучения: онлайн или офлайн. Формат занятий создатели концепции описывают как гибридный, то есть сочетающий в себе видеолекции и работу непосредственно с тренерами.

Кроме того, как отметили в Министерстве информации и общественного развития РК, идёт разработка памятки «Счастливая семья» для будущих супругов, где будут обозначены рекомендации по основным рискам, возникающим в современных семьях. После утверждения памятка будет размещена на портале eGov.kz, и будет рассматриваться опция обязательного ознакомления с ней для тех, кто подаёт заявление на регистрацию брака.

Дарья Штейн