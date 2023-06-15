Папа, ты самый лучший!

Дмитрию Арестову чуть за тридцать, а он уже глава большой и дружной семьи. Вместе с супругой Людмилой они в любви и согласии воспитывают четверых детей. И если младший – мамин любимчик, старшими занимается в основном отец.

Совсем недавно в Казахстане вступило в законную силу Постановление Правительства от 31 мая 2023 года, которым внесены поправки в «Перечень праздничных дат в Республике Казахстан». Отныне в стране каждое второе воскресенье мая будут отмечать День матери, а третье воскресенье июня посвящается Дню отца.

Житель Усть-Каменогорска Дмитрий Арестов, наверное, был создан для роли примерного и любящего папы. После развода родителей его воспитывала мама. Были планы уехать из Зыряновска (ныне Алтай – авт.) в Волгоград, что и было сделано. Там он окончил 10 и 11 класс и поступил учиться по специальности «электроснабжение железных дорог».

Но окончить вуз, как мечтал, не получилось. В марте 2010 года юноша вернулся в родной город горняков, чтобы ухаживать за заболевшей матерью. Нашёл работу, продолжил учёбу, стал жить, строить планы на будущее.

После своего возвращения встретил очаровательную девушку – Людмилу, которая как-то сразу и навсегда запала в душу 20-летнему Дмитрию. Ей было всего 18, Людмила училась в медицинском колледже, всегда мечтала стать акушеркой и фельдшером.

В августе 2010 года сыграли скромную свадьбу, жить молодые стали с матерью Дмитрия, ведь ей требовался постоянный уход. Вот тут медицинское образование Люды очень пригодилось. Она окончила медицинский колледж, но работать по специальности не пришлось: на свет стали один за одним появляться дети.

Чтобы разместиться всем в старом родительском доме, Дмитрий своими руками пристроил ещё несколько комнат. Но надолго в нём не задержались: молодая семья решила переехать в Усть-Каменогорск.

Сказано – сделано. Продали дом, купили в областном центре земельный участок, на котором захотели построить свой большой просторный дом, чтобы всем хватило места. Этим занялся глава семейства. Вечером, после напряжённого трудового дня, он менял обязанности предпринимателя на строителя и возводил стены будущего дома. Только для проведения крупных работ – заливки бетона или постройки крыши – Дмитрий привлекал друзей. Остальное всё сделал сам.

В октябре 2022 года семья перебралась в своё жилище, обрела наконец-то собственный очаг, который уже стал родным и горячо любимым.

Но и про родительские обязанности глава семейства никогда не забывает. Двое старших детей – Богдан и Камелия-Милеана – учатся в школе и занимаются по классу фортепиано в музыкальной школе. Дочь ещё посещает кружок кройки и шитья в Доме творчества. Дима помогает супруге, забирает детей из школы, отвозит их на занятия в кружках и музыкальной школе.

– Так получается, что на родительские собрания в школу хожу чаще я, чем Людмила. Она целиком и полностью посвятила себя младшим детям – Ранелю и Самуэлю. Самый маленький так вообще требует повышенного внимания. Кроме того, на ней лежат заботы по дому и о здоровье всех членов семьи. Поэтому со старшими детьми занимаюсь чаще всего сам, – говорит Дмитрий Арестов.

Отец помогает и с уроками. По крайней мере, как только он появляется на пороге дома, они бегут за тетрадками и учебниками, чтобы папа проверил выполненное домашнее задание.

Кстати, старшие – ещё и отличные помощники. У каждого в доме есть свои обязанности, которые нужно выполнять. Так родители приучают детей к труду и ведению домашнего хозяйства.

Есть в семье Арестовых и свои традиции. Одна из них – походы и путешествия по родному краю. Когда старшему Богдану не было и года, они отправились в горы на несколько дней, чтобы полюбоваться уникальной природой Восточного Казахстана. А с Камелией-Милеаной вообще пошли в поход, когда она была в трёхмесячном возрасте. Жили в палатке, как настоящие туристы.

– Каждую субботу, если позволяет погода, обязательно выезжаем на природу. И один раз в году несколько дней отдыхаем «дикарями». Ставим палатку, растапливаем самовар и полностью отключаемся от забот внешнего мира, – рассказывает Дмитрий Арестов.

Дети такой отдых просто обожают. Ещё бы: ведь им очень нравится путешествовать, играть на природе, любоваться цветами, следить за жизнью животных и насекомых. А зимой любят кататься на санках и коньках! В будние дни вся семья прогуливается перед сном в своём районе.

Вот так Дмитрий и Людмила воспитывают своих детей. Стараются, чтобы они стали добрыми, честными и трудолюбивыми людьми.

Екатерина Гуляева