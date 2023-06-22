«Не представляю жизнь без детей»

Любовь к детям всегда самая безграничная, чистая и искренняя. И порой настоящей мамой для ребёнка может стать та, с кем не связывают кровные узы. Потому что отсутствие родства – не преграда на пути любящего сердца.

Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – одно из приоритетных направлений государственной политики нашей страны. Ведь каждый ребёнок, воспитывающийся в государственных учреждениях, имеет право на тепло, заботу, ласку и любовь в кругу семьи… Пусть и не совсем родной.

В последние годы стало значительно больше детей-сирот, которые воспитываются в семьях. Ведь, чтобы сделать ребёнка, оставшегося по какой-то причине без родителей, счастливее, теперь не обязательно проходить долгий путь усыновления. В Восточно-Казахстанской области на сегодняшний день в государственных учреждениях воспитываются 399 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Причины, по которым они здесь оказались, разные: смерть родителей, лишение родительских прав, отказы от новорождённых в родильных домах и многие другие.

В таких случаях ответственность временно берут на себя органы опеки и попечительства. Работая в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, сотрудники этого ведомства ищут возможности устроить детей на воспитание в семью или направляют их в специализированные учреждения.

В Казахстане существует несколько форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. К ним относятся: усыновление (удочерение), опека и попечительство, патронат и приёмная семья.

В нашем материале мы подробнее расскажем о патронате. Эта форма действует с 2004 года. Программа даёт возможность брать детей из государственного учреждения на основании договора о патронатном воспитании. Если у человека есть желание помочь cироте стать немного счастливее, увереннее чувствовать себя, подготовить к дальнейшей взрослой жизни, научить чему-либо, такую возможность и даёт патронатное воспитание. Суть заключается в кураторстве несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, со стороны зрелого, социально состоявшегося человека.

ДЕТЕЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

По официальной статистике, в нашем регионе на сегодняшний день зарегистрировано 56 профессиональных патронатных семей, которые не побоялись ответственности и взяли на себя часть обязанностей по воспитанию детей, оказавшихся без заботы родных родителей.

Одной из таких является семья патронатного воспитателя Светланы Пушкарёвой. По профессии героиня повествования педагог, сейчас работает воспитателем в детском саду. Около двадцати лет назад она решила подарить счастливую жизнь ребятишкам, которые по воле судьбы оказались в детском доме. К тому времени её родные дети уже выросли и обзавелись собственными семьями. Намерение мамы взять приёмных они поддержали.

– Если честно, такие мысли меня посещали ещё в юном возрасте, – поделилась Светлана Пушкарёва. – Мы жили рядом с детским домом. Я тогда поделилась своими взглядами с мамой, но она не разделила их. Тогда я решила, когда вырасту, обязательно возьму приёмных детей.

«Идёт набор патронатных воспитателей», – когда Светлана увидела это объявление, она не раздумывая обратилась в профильное ведомство. Спустя какое-то время в семье появились две сестры пяти и семи лет. Позже Светлана узнала, что у них есть брат.

– Решила поехать и познакомиться с ним, – вспоминает она. – Он оказался копией своей второй сестрёнки, только косичек не хватало (улыбается). Ни минуты не думала и тоже взяла его к себе.

Валя, Света и Женя уже выросли. Благодаря любви, заботе и вере в них они стали достойными людьми и добились успехов в жизни.

В 2015 году Светлана Пушкарёва снова обратилась в органы опеки и попечительства и по договору о патронате приняла на воспитание ещё двоих детей – брата с сестрой – Пашу и Дашу. В феврале 2023 года она узнала, что у ребят есть ещё одна родная сестра, которая после смерти бабушки попала в государственное учреждение. Как уже догадался читатель, её она также забрала в семью.

Двое ребят учатся в средней школе. Паша увлекается чтением и дополнительно ходит в музыкальную школу, а Даша обожает готовить и баловать семью разными деликатесами. Их старшая сестра Алёна готовится к поступлению в колледж на специальность «Программное обеспечение».

Светлана Пушкарёва уделяет большое внимание общению, воспитанию, защищает и обеспечивает интересы ребят, создаёт все условия для их развития. Патронатная мама всегда внимательно относится к успехам в учёбе, активно участвует в общественной жизни школы.

Дети действительно называют мамой свою воспитательницу, ту, которая дала им возможность взрослеть в настоящей семье, согрела их душевным теплом и помогла стать счастливыми.

– Так сложилось, что в нашем доме всегда много детей, – с улыбкой отметила Светлана Пушкарёва. – Уже не представляю свою жизнь без них. По возможности мы собираемся и проводим время вместе. В этом году дачный сезон открывали, шашлык жарили и просто общались по-семейному, душевно.

УЧАТ В ШКОЛЕ… РОДИТЕЛЕЙ

Находясь в одном шаге от того, чтобы сделать свою семью больше на одного или сразу нескольких человек, люди иногда задумываются над выбором формы принятия ребёнка на воспитание.

Решиться на принятие детей из организаций могут не многие. Однако те, кто готов поделиться с ребёнком теплом своей души, часто сомневаются, смогут ли они в полной мере осуществлять свои обязанности. Для подготовки кандидатов к приёму детей в семьи с первого июля 2020 года желающие усыновить ребёнка, стать его опекуном, попечителем, патронатным воспитателем (за исключением близких родственников), должны пройти обучение в Школе приёмных родителей.

Такие школы функционируют при организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в филиалах Национального агентства по усыновлению. Обучение совершенно бесплатное. По его завершении выдаётся сертификат о прохождении психологической подготовки.

После получения сертификата потенциальные приёмные родители могут обратиться в орган, осуществляющий функции государства по опеке и попечительству по месту жительства для регистрации в качестве кандидата в усыновители, опекуны, патронатные воспитатели и приёмные семьи.

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА

Отметим, что для поддержки семей, принявших детей на воспитание, предусмотрены выплаты. При каждой форме устройства они отличаются. Так, при оформлении опеки назначается ежемесячная выплата 10 МРП на каждого ребёнка.

При оформлении договора патронатному воспитателю выплачивается сумма 35 МРП, а также ежемесячно 9 МРП – на детей дошкольного возраста и 10 МРП – на детей школьного возраста.

При усыновлении ребёнка из государственного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителю выплачивается единовременное пособие в размере 75 МРП.

При передаче ребёнка в приёмную семью предусмотрена выплата 10 МРП на каждого ребёнка ежемесячно. Профильное министерство также проводит работу по внесению изменений в правила оплаты труда приёмным родителям в сторону увеличения до 35 МРП.

Александра Исаева

Фото из архива Светланы Пушкарёвой