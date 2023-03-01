Музыка, театр и… любовь

Он мог бы работать переводчиком в Индонезии. У неё были все шансы преподавать хоровое пение в Санкт-Петербурге. Вместо этого они живут в Усть-Каменогорске, служат в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре и растят сына с редким скандинавским именем Рагнар.

Как нашли друг друга Тимур Тураров и Ксения Коновалова, создали семью и благодаря чему счастливы?

2019 год. Молодёжная труппа театра сдаёт художественному совету новый спектакль по пьесе М. Задорнова «Ва-Банк, или Последняя попытка». В труппе есть новенькие – заведующий музыкальной частью Тимур Тураров и хормейстер, педагог по вокалу Ксения Коновалова. Судьба словно предоставляет молодым людям шанс познакомиться. Но волнение, смущение от присутствия малознакомых людей и рабочая, творчески накалённая обстановка не дают им возможности задержать заинтересованный взгляд друг на друге чуть дольше. Однако «первый звоночек» больших перемен в их судьбах уже «прозвенел».

– Услышав её имя, я интуитивно понял, что оно определённо будет что-то значить для меня, – вспоминает Тимур.

И действительно, пойти ва-банк целеустремлённому мужчине представился случай во время очередного занятия по вокалу. Пока актёры под руководством обаятельного педагога распевались, Тимур внимательно наблюдал за происходящим, набирался смелости, чтобы завязать общение с понравившейся девушкой. Внезапно его отвлекли по работе, и на какое-то время он потерял её из виду. Вернувшись в зал и не застав её там, Тимур ощутил острый укол сожаления. Но ему хватило лишь нескольких секунд, чтобы собраться с мыслями и побежать вслед за ней. Догнав Ксению на автобусной остановке, молодой человек скромно предложил ей продолжить общение…

– Спустя какое-то время Тимур прислал мне на ватсап запись песни в его исполнении. И в выборе тактики он не ошибся. Ведь женщины, прежде всего, любят ушами. Меня очаровал его голос, – признаётся Ксения.

Сближение людей в сближении культур

Родителей в отношениях Тимура и Ксении смущало сразу несколько моментов. Это и различная этническая принадлежность: он – казах, она – наполовину русская и наполовину татарка, и разница в возрасте: девушка старше партнёра на несколько лет.

Но для самой влюблённой пары всё это не имело никакого значения. Как и ранее, Тимур руководствовался пытливостью ума и зовом горячего сердца, а Ксения, впитав определённый опыт и мудрость, была убеждена в том, что всё самое важное в жизни – оно очень простое. Нежный взгляд, искренняя интонация в голосе, полное понимание. А не 101 роза, коллекция ювелирных украшений и той на 200 персон.

Сближению молодых людей во многом способствовало сближение культур, которые они представляли. И этот процесс был запущен задолго до их первой встречи.

Когда сельский парнишка из Жангизтобе приехал в Усть-Каменогорск поступать на специальность переводческое дело, он не знал других языков, кроме родного казахского. Но интерес и желание постичь что-то новое оказались сильнее страха выйти из зоны комфорта. Так Тимур с головой окунулся в новую жизнь с русскоговорящими сокурсниками, американскими преподавателями, волонтёрами.

Путь же Ксении проходил через Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных, после – через национальную консерваторию в Алматы и магистратуру в одном из вузов Санкт-Петербурга.

– Среди моих сверстников в учебных заведениях были преимущественно казахи. Поэтому я «напиталась» этой культурой и языковой средой, – говорит Ксения. – И продолжаю это делать, работая в молодёжной труппе театра, репертуар которой состоит из постановок на казахском языке.

Открытые миру сердца

С момента их знакомства прошло уже более трёх лет. За это время изменилось многое. Тимур из «завмуза» перевёлся в актёры, и жена всячески поддерживает его, удивляясь одарённости и разносторонности мужа.

Растёт в атмосфере любви их сынишка Рагнар.

– С выбором имени у нас была отдельная история, – рассказывает Тимур. – По казахским обычаям первенца в семье нарекают бабушка с дедушкой по отцовской линии. Мой отец предлагал имя Темуджин. Со временем я убедил его в том, что более подходящим, звучным будет имя Рагнар, означающее «мудрый воин». На нём и остановились.

Так и в остальных вопросах молодой семьи: супруги чтят национальные обычаи и традиции друг друга, вникают в тонкости культуры. Но делают это без фанатизма, исходя из своих личных желаний и убеждений. Обдуманно, уважительно, тактично. Сохраняя и приумножая те ценности, которые делают их отношения крепче и счастливее.

Так, 40 дней с момента рождения Рагнара в их семье, как положено, отметили и по казахским, и по русским обычаям. Дома они стараются общаться на двух языках, открывая тем самым друг другу мир и сердца, уже с пеленок прививая сыну любовь к культуре, расширяя его кругозор.

– Главное в семье – это уважение, понимание и умение слушать, – делится секретами счастья Тимур.

– Когда супруги, несмотря на свои различия, смотрят в одном направлении, радуясь успехам и поддерживая друг друга, – дополняет Ксения.

Дарья Шавлева

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