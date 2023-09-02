Учат в школе

В этом учебном году в школы Усть-Каменогорска пришли получать знания более 5500 первоклассников.

Вот и закончились летние каникулы. В областном центре 1 сентября во всех школах, гимназиях и лицеях отметили начало нового учебного года. Взволнованные малыши с родителями, бабушками и дедушками пришли на свою первую торжественную линейку. Теперь для них начинается новый этап в жизни, а выпускникам в этом году предстоит сдавать экзамены.

– Мой сын очень ждал 1 сентября, – делится впечатлениями мама первоклассника Амирали Агадилова. – Школу выбирали рядом с домом, чтобы было удобно и безопасно. О педагогах этого замечательного учебного заведения были только положительные отзывы.

Торжественные линейки в трёх школах – в лицее № 44 имени Оралхана Бокея, в средней школе № 49 в селе Ахмирово и в средней школе № 4 имени Сагадата Нурмагамбетова – посетил аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

– Уважаемые педагоги, ребята, поздравляю вас с началом учебного года! В школы нашего города пришли пять тысяч пятьсот первоклассников, – отметил он. – Это значит, что город динамично развивается, и задача государственных органов создать все условия для получения качественного образования и воспитания.

По словам директора средней школы №4 им. С. Нурмагамбетова Елены Веричевой, в этом году они набрали три нулевых и четыре первых класса.

– Всего в этом учебном году у нас будут обучаться 1039 ребят. Успешно реализуется программа гражданского и военно-патриотического образования школьников. В каждой параллели имеется по одному классу кадетов. От всего сердца поздравляю всех родителей и детей с началом учебного года. Всем желаю стремиться к знаниям и победам на олимпиадах и конкурсах! – резюмировала Елена Веричева.

Альмира Нуртаева