У всех на виду 

Выполняя послание Президента РК

На интерактивной карте открытых бюджетов Восточно-Казахстанской области опубликовано 3909 бюджетов на сумму 850,7 миллиарда тенге.У всех на виду  

В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость усиления контроля за ходом утверждения и оптимального расходования местных бюджетов. Таким образом, определена задача внедрения института общественного контроля как альтернативы государственному, с обеспечением активного участия граждан. 

Агентством РК по противодействию коррупции совместно с Центром прикладных исследований TALAP, Посольством Королевства Нидерландов и Фондом развития парламентаризма в Казахстане создан проект «Открытый бюджет» на основе ранее запущенной интерактивной карты открытых бюджетов. 

Миссией проекта является содействие участию гражданского общества в государственном управлении путём повышения информированности населения о формировании и расходовании бюджета, а также грамотному распределению собственных средств. 

– Сотрудниками Антикоррупционной службы ВКО и представителями проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» ведётся работа по мониторингу расходования бюджетных средств, – отметил первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдильдин. 

Интерактивная карта открытых бюджетов (publicbudget.kz) – уникальный проект, созданный для упрощения доступа к общественной информации, повышения уровня доверия к государственной власти граждан Казахстана и создания эффективной диалоговой платформы взаимодействия между властями и гражданским обществом. 

На карте публикуются бюджеты государственных организаций Республики Казахстан, а также принимаются и обрабатываются обращения от граждан. Её потенциал позволяет планировать разработку и внедрение новых возможностей системы с целью эффективного достижения задач антикоррупционной стратегии. 

В регионе проект реализуется с июля прошлого года. В его рамках подписано соглашение между Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО и акиматом Восточно-Казахстанской области. 

– На сегодняшний день по инициативе департамента во всех государственных органах области назначены ответственные лица по работе с интерактивной картой, – подчеркнул Жигер Байдильдин. 

В базе данных системы интерактивной карты зарегистрированы все государственные учреждения, в том числе местные исполнительные органы и их подведомственные организации. 

Работа по дальнейшему совершенствованию проекта находится на контроле департамента. 

Ания Есмухамет 

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