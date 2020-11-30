У всех на виду 

На интерактивной карте открытых бюджетов Восточно-Казахстанской области опубликовано 3909 бюджетов на сумму 850,7 миллиарда тенге.

В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость усиления контроля за ходом утверждения и оптимального расходования местных бюджетов. Таким образом, определена задача внедрения института общественного контроля как альтернативы государственному, с обеспечением активного участия граждан.

Агентством РК по противодействию коррупции совместно с Центром прикладных исследований TALAP, Посольством Королевства Нидерландов и Фондом развития парламентаризма в Казахстане создан проект «Открытый бюджет» на основе ранее запущенной интерактивной карты открытых бюджетов.

Миссией проекта является содействие участию гражданского общества в государственном управлении путём повышения информированности населения о формировании и расходовании бюджета, а также грамотному распределению собственных средств.

– Сотрудниками Антикоррупционной службы ВКО и представителями проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» ведётся работа по мониторингу расходования бюджетных средств, – отметил первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдильдин.

Интерактивная карта открытых бюджетов (publicbudget.kz) – уникальный проект, созданный для упрощения доступа к общественной информации, повышения уровня доверия к государственной власти граждан Казахстана и создания эффективной диалоговой платформы взаимодействия между властями и гражданским обществом.

На карте публикуются бюджеты государственных организаций Республики Казахстан, а также принимаются и обрабатываются обращения от граждан. Её потенциал позволяет планировать разработку и внедрение новых возможностей системы с целью эффективного достижения задач антикоррупционной стратегии.

В регионе проект реализуется с июля прошлого года. В его рамках подписано соглашение между Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО и акиматом Восточно-Казахстанской области.

– На сегодняшний день по инициативе департамента во всех государственных органах области назначены ответственные лица по работе с интерактивной картой, – подчеркнул Жигер Байдильдин.

В базе данных системы интерактивной карты зарегистрированы все государственные учреждения, в том числе местные исполнительные органы и их подведомственные организации.

Работа по дальнейшему совершенствованию проекта находится на контроле департамента.

Ания Есмухамет