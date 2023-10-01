У вас учатся мудрости души

В октябре есть важная дата, когда особенно хочется благодарить, быть чуткими и внимательными по отношению к другим. Это День пожилых людей.

Праздник посвящён мудрым и уважаемым людям, которые, несмотря на возраст, продолжают активно участвовать в общественной жизни и вносить вклад в процветание нашей страны.

День пожилых людей отмечают в десятках стран по всему миру. В Казахстане его включили в перечень праздничных дат.

Разноформатные мероприятия, проводимые в рамках празднования Дня пожилых людей, позволяют старшему поколению душевно отдохнуть, пообщаться и почувствовать, что они – важная часть общества.

Как сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, на сегодняшний день в Казахстане проживают более 2,3 миллиона пенсионеров по возрасту. Важный приоритет государственной политики – забота о старшем поколении.

– С 1 января 2023 года в рамках ежегодной индексации размер базовой пенсии увеличился на 8,5%, солидарный – на 10,5%. Помимо этого, по поручению Главы государства в 2023 году повышен размер минимальной базовой пенсии с 54% до 60% от величины прожиточного минимума; повышена величина максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии с 46 до 55 месячных расчётных показателей. В результате повышения, по состоянию на 1 сентября 2023 года, средний размер совокупной пенсии составил 120 937 тенге, в том числе солидарной части – 83 072, базовой – 37 865 тенге, – сообщила министр труда и соцзащиты населения РК Светлана Жакупова. – Кроме того, до 2027 года минимальный размер базовой пенсии будет поэтапно повышен до 70%, а максимальный – до 120% от величины прожиточного минимума.

Важно обозначить, что меры социальной защиты направлены не только на увеличение пенсионных и других социальных выплат, но и на повышение уровня соцобслуживания, вовлечение пожилых людей в общественную жизнь.

Добавим, что в рамках праздника в каждом регионе страны, в том числе в нашей области, пройдёт месячник социальной поддержки людей «золотого возраста». Также представителям старшего поколения будут вручены праздничные подарки.

– Пожилым людям важно внимание, – отметил председатель ВКОФ РОО «Организация ветеранов» Айтказы Шерубаев. – Побеседовать с ними, поинтересоваться, как у них дела – и всё, у них глаза загораются, они чувствуют себя нужными и важными. Хочу сказать, что пенсионеры очень активны, душой болеют за свой край и очень много делают для его процветания.

Отметим, что старшее поколение Восточно-Казахстанской области всегда участвует в общественно-политической жизни региона, умело применяя жизненный опыт для решения актуальных вопросов. К примеру, в областном филиале РОО «Организация ветеранов» состоят более 121 тысячи ветеранов, объединённых в 500 первичных организаций. Они всегда в центре событий и готовы дать совет подрастающему поколению.

Александра Исаева