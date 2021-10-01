С неугасаемой энергией и жаждой жизни

Нина Степановна Кузьмина, несмотря на возраст, по-прежнему остаётся активной, вдохновляющей односельчан на добрые дела. Более 30 лет она отдала работе в Белоусовском совете ветеранов.

Есть люди, встречи с которыми обогащают духовно. Именно таким человеком является Нина Степановна. Любого, кто с ней общается, подкупают её искренность и неугасаемая энергия. Она всегда куда-то спешит, что-то делает и в свои 82 года везде успевает.

Её можно увидеть на встречах ветеранов в школах, училищах, музеях, на предприятиях. Везде её встречают как доброго друга и верного помощника во всех делах.

– Больше бы таких пенсионеров, как Нина Степановна, было бы замечательно, – говорят жители посёлка. – Она и пожилым людям помогает, и принимает активное участие в решении проблем местного масштаба. А какой ансамбль организовала!

Трудовая книжка Кузьминой и её многочисленные награды, такие как орден Ленина, медаль «Ветеран труда», бесчисленное количество грамот и юбилейных наград, немало говорят о качествах общественного деятеля.

В Глубоковский район 20-летняя Ниночка приехала в 1959 году из Чувашской АССР. Во время учёбы в сельхозтехникуме города Алатырь встретила своего будущего мужа, уроженца Казахстана. Получив дипломы пчеловодов, молодые специалисты отправились по комсомольской путёвке поднимать целину. Приехали в село Белокаменка, работали в колхозе имени Сталина.

Бойкая и звонкая Нина Кузьмина всегда занималась общественной работой, была активисткой и первой запевалой в народном хоре. Спустя несколько лет она получила высшее образование, окончив Усть-Каменогорский пединститут. Исполнила свою детскую мечту – быть учителем. А пчеловодство стало её главным увлечением, которым она занимается до сих пор.

Затем супруги переехали в Белоусовку. Нина Степановна проработала в местной школе учителем математики более 40 лет. Выход на пенсию подвигнул её на общественную работу: не могла сидеть на лавочке и спокойно наблюдать за происходящим вокруг.

Работу председателя совета ветеранов Нина Степановна по давней привычке начала с создания коллектива единомышленников, чтобы решать не только уставные задачи ветеранской первички, но и вопросы улучшения жизни односельчан.

Отпраздновав 82-летие, Нина Степановна решила передать бразды правления совета ветеранов более молодым своим последователям, но при этом продолжает оставаться его активным участником. Добрые традиции, заложенные ею, продолжает нынешний председатель Любовь Васильевна Дружинина.

По словам нашей героини, поселковый совет ветеранов с первых дней работал под девизами: «Дойти до каждого пенсионера», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Не поддаваться старости». И поскольку состав ветеранской организации в первую очередь сам не поддаётся старости – с поставленными задачами справляется успешно.

– Сегодня из десяти тысяч населения посёлка получателями пенсии являются более 3,5 тысячи человек. Среди пожилых – двое тружеников тыла. Участников ВОВ, к сожалению, не осталось ни одного. К числу ветеранов относится и поколение «дети войны». Вот с ними со всеми мы и работаем, – говорит Нина Степановна.

Одна из основных задач деятельности организации – патриотическое воспитание молодёжи совместно со школами, музеями и библиотеками. И здесь главную роль играют ветераны. Ведь рассказ о событиях истории всегда лучше воспринимается от лица тех, кто участвовал в освоении целинных земель, разработке рудных месторождений, чьими усилиями образовывались предприятия и организации посёлка и района.

Нина Кузьмина считает, что о ветеранах нужно вспоминать и заботиться не только 9 Мая, в День Победы, и 1 октября, в День пожилых людей, а постоянно. Поэтому ко всем обращениям ветеранов она всегда относится внимательно и помогает решать любые их проблемы.

Оказавшимся в трудном положении, например, стараются конкретно помочь, как это было с получением инвалидных колясок, с предоставлением путёвок на санаторное лечение, с установкой счётчиков и так далее.

В работе с ветеранами, как справедливо считает неутомимая Нина Степановна, необходимо учитывать, что человек, выйдя на пенсию, часто чувствует себя ненужным – ни обществу, ни семье.

Дефицит общения беспокоит пожилых людей даже больше, чем материально-бытовые проблемы. Именно поэтому ветеранские активисты посещают своих подопечных на дому, интересуются состоянием их здоровья, возникшими проблемами, вспоминают за чашкой чая и свои молодые годы.

Стало традицией поздравление юбиляров, достигших 80, 90, 95 и даже 100-летнего возраста.

– Приятно ветерану получить хотя бы открытку к какой-либо дате или дню рождения. Поздравления для пожилого человека – праздник, который зачастую врачует не меньше, чем лекарства, – уверена наша собеседница.

Совет ветеранов не даёт скучать пожилым людям. Регулярно проводятся праздники с их участием, в том числе и День пожилого человека. Тем более что под руководством Нины Кузьминой создан фольклорный ансамбль «Надежда», который является постоянным участником районных и областных смотров художественной самодеятельности.

На репетиции несколько раз в неделю приходят в «ветеранский офис» пенсионеры посёлка.

– Для души, – говорят они. – Мы так привыкли, что уже и скучаем друг без друга. А с песней и усталость, и болезни забываются.

– Проходите, девочки, – по-свойски приглашает самодеятельных артисток Нина Степановна. А «девочкам» давно за 50! Но это только на первый взгляд. С первой же песней о возрасте забывают и они сами, и их зрители.

Разумеется, старожилы села не замыкаются лишь в кругу своих забот и интересов. Активно помогают местному акимату в решении злободневных проблем. Так, например, при их поддержке местными властями был установлен в посёлке новый обелиск воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Ветераны считают, что хорошее дело сделали – чтобы потомки помнили.

Активные люди, готовые вкладываться в общее дело, в посёлке есть, уверяет Нина Степановна.

– Если есть инициатива, будет и поддержка, – говорит она. – Мы тесно взаимодействуем с местными предпринимателями. Когда обращаемся – помогают: подарки ветеранам приобрести, общественное мероприятие организовать. Всестороннюю поддержку оказывает акимат. За что всем большая благодарность!

Аким Белоусовки Татьяна Селезнёва отмечает бесценную работу ветеранской организации в части сохранения в посёлке устойчивой, стабильной общественно-политической ситуации, которая сложилась во многом благодаря активной жизненной позиции Нины Кузьминой, её мудрости и пониманию проблем.

– Всеми уважаемая Нина Степановна является примером для людей среднего возраста, – говорит аким посёлка. – Она по-настоящему болеет душой за свой район и беззаветно любит свою малую родину.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Н. С. Кузьминой

Глубоковский район