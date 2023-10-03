Наша опора и поддержка

В минувшее воскресенье в ВКО отметили День пожилых людей. В адрес представителей «серебряного» возраста из разных районов Восточного Казахстана звучали искренние поздравления и слова благодарности за вклад в развитие региона.

Аким области Ермек Кошербаев встретился с общественным деятелем, почётным жителем Усть-Каменогорска Геннадием Бердюгиным, отметив, что когда-то он работал с ним, и этот период оставил только самые приятные воспоминания.

– Очень радостно, что наши представители старшего поколения не теряют бодрости духа и живо интересуются последними новостями и в целом жизнью региона, – сказал Ермек Кошербаев. – Именно эти люди всегда могут дать дельный совет с высоты прожитых лет, накопленных мудрости и опыта.

Геннадий Бердюгин, к слову, ведёт здоровый образ жизни, ежедневно совершает пешие прогулки, читает газеты и смотрит телепрограммы, так что в курсе всех новостей.

Глава региона побывал в гостях у многодетной матери Гали Ешеевой. Галя-апай, как называют её практически все родственники, друзья и знакомые, вместе с супругом воспитали семерых детей. Все они стали достойными членами общества, добились успехов. И это было бы невозможно без родительского внимания и любви, мягкого наставничества и чуткого отношения. Галя-апай – пример того, как можно посвятить всю жизнь материнству, и потом с радостью принимать от многочисленных внуков и правнуков ответную любовь и заботу.

В центре оказания специальных социальных услуг посёлка Солнечный Глубоковского района сегодня проживают 110 пожилых людей и людей с особенными потребностями. Персонал старается создать такую атмосферу, которая была бы максимально приближена к домашней обстановке. И жильцы «солнечного» дома говорят, что это получается. Кроме комфортных комнат, столовой и актового зала, в центре есть отличная библиотека, швейный цех, мастерские, работает интернет. Так что люди здесь не только живут, но и могут заниматься любимым делом, спортом или творчеством, а также, не выезжая за пределы центра, получить необходимую медицинскую помощь.

Глава региона поздравил всех с Днём пожилых людей, ещё раз подчеркнув, что они – наш «золотой фонд», хранители бесценного опыта и житейской мудрости. И нужно не забывать благодарить их за всё то, что они сделали для будущих потомков, то есть для нас с вами. Ермек Кошербаев пожелал всем крепкого здоровья, успехов, долгих лет жизни и благополучия.

Мария Симонова