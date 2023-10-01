Книга жизни в руках матери

В Восточном Казахстане 1 октября традиционно проходит целый комплекс мероприятий, направленный на чествование, помощь и поддержку пожилых людей.

В нашей стране убеждены, что старшее поколение – это «золотой фонд», чей опыт бесценен, а мудрость должна передаваться благодарным потомкам. Празднование Дня пожилых людей – это проявление уважения и признание их заслуг перед государством и обществом, а социальная миссия этого праздника заключается в привлечении внимания к их проблемам и потребностям, проявлении заботы и улучшении качества жизни.

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке им. А. С. Пушкина накануне Дня пожилых людей прошла презентация книги Капимы Калкановой «Өмірімнің белестері». Это необычное произведение от автора-педагога, которая за свою жизнь вместе со своими пятью детьми воспитала ещё тысячи ребят. И на заслуженном отдыхе главным её хобби стало записывать свои воспоминания и мысли.

Сборник «Өмірімнің белестері» вышел в свет к юбилею Капимы Калкановой. На первый взгляд книга кажется обычной семейной историей, но листая ее страницы, внимательно вчитываясь, можно познать всю глубину этого повествования. Книга, через историю конкретной семьи, рассказывает о жизни целого поколения молодых людей второй половины ХХ века. Об их мечтах, стремлениях и вере в будущее.

Педагог, мать, бабушка, мудрый наставник, настоящий патриот своей страны – всё это об авторе книги «Өмірімнің белестері». Весь облик этой женщины, её манера общаться, настоящая материнская забота и внимание располагают к себе собеседника. После презентации книги у гостей вечера осталась масса приятных впечатлений, положительных эмоций и мотивационный настрой на достижение поставленных целей в счастливой и наполненной жизни.

Именно такие люди, несомненно, являются примером для будущих поколений, а потому важно устраивать их встречи с молодёжью, чтобы представители старшего поколения, причём не только педагоги, смогли дать уроки жизни, на которых неважны оценки, зато можно вынести очень ценный опыт.

Дарья Штейн