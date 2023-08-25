У меня зазвонил телефон…

Стражи порядка продолжают информировать граждан об основных схемах мошеннических действий и объяснять, как обезопасить себя в том или ином случае. За один день разъяснительной работы им удалось предотвратить совершение пяти фактов мошенничества.

Так, один из жителей города Усть-Каменогорска пришёл в банк, чтобы снять деньги. Как выяснилось, мужчине позвонили и сообщили о выигрыше популярного мобильного телефона. Ему лишь нужно было заплатить 50 000 тенге за доставку из другого города…

В другом случае мошенники представлялись сотрудниками банка и сообщали гражданам, что через мобильное приложение банка кто-то собирается сделать перевод средств с их счёта на неизвестный. Чтобы сохранить свои деньги, нужно лишь перевести всю имеющуюся сумму на другой «безопасный» счёт…

– Мне поступил телефонный звонок с неизвестного номера. Звонивший представился менеджером банка. Сообщил, что кто-то воспользовался моими личными данными и хочет оформить на меня кредит. Однако я никому не давала никаких сведений о себе. Я прервала звонок и поспешила в банк, чтобы прояснить ситуацию, – взволнованно рассказала пенсионерка Т. – Там встретила сотрудника полиции, который проводил разъяснительную работу с людьми. Так выяснилось, что я чуть не стала жертвой мошенника. Полицейский пояснил, что следует делать в таких случаях.

Главное, не сообщать неизвестным лицам свои персональные данные, данные своих карт и счетов, коды из смс-сообщений, не доверять подозрительным личностям, проверять достоверность любой поступившей от них информации.

– Если вам поступил звонок якобы от сотрудника банка, это сразу должно вызвать у вас подозрение, – подчёркивают полицейские. – Незамедлительно прервите звонок и перезвоните на горячую линию банка или на канал 102.

Артём Захаров