Вести из районов

У истоков Олимпиады

16.05.2021
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В Зайсанском районе действуют спортивные секции по пяти олимпийским видам спорта.

Об этом сообщил директор детско-юношеской спортивной школы Зайсанского района Секен Бодаев.

По его словам, для местных детей доступны занятия по восьми дисциплинам. Из них пять – по олимпийским видам спорта. Это бокс, волейбол, лёгкая атлетика, вольная борьба и футбол. Также действуют спортивные секции по неолимпийским и национальным видам спорта. В частности казах куресi, гиревой спорт и армрестлинг.  

– Всего в районной детско-юношеской спортивной школе в рамках 2020–2021 учебного года охвачено 840 детей, – проинформировал руководитель ДЮСШ. – С ними занимаются 32 наставника и один медработник. Бюджет школы на текущий год размещён в интерактивной карте открытых бюджетов.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район

16.05.2021
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