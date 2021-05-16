У истоков Олимпиады

В Зайсанском районе действуют спортивные секции по пяти олимпийским видам спорта.

Об этом сообщил директор детско-юношеской спортивной школы Зайсанского района Секен Бодаев.

По его словам, для местных детей доступны занятия по восьми дисциплинам. Из них пять – по олимпийским видам спорта. Это бокс, волейбол, лёгкая атлетика, вольная борьба и футбол. Также действуют спортивные секции по неолимпийским и национальным видам спорта. В частности казах куресi, гиревой спорт и армрестлинг.

– Всего в районной детско-юношеской спортивной школе в рамках 2020–2021 учебного года охвачено 840 детей, – проинформировал руководитель ДЮСШ. – С ними занимаются 32 наставника и один медработник. Бюджет школы на текущий год размещён в интерактивной карте открытых бюджетов.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район