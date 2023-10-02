Тут уж трясись, не трясись…

За последние десять лет на территории Восточного Казахстана зарегистрировано 24 случая землетрясений. К счастью, обошлось без жертв и разрушений, так как их сила не превышала шести баллов. Однако в 75 населённых пунктах региона могут возникать сейсмические воздействия интенсивностью до девяти баллов. Стоит ли этого бояться и как действовать во время землетрясения?

Об этом рассказали специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО. Как было отмечено, в соответствии с поручением Главы государства от 14 октября 2020 года о готовности системы гражданской защиты к разрушительным землетрясениям, в сейсмоопасных регионах утверждена Дорожная карта «Комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности Республики Казахстан на 2021–2023 годы». В её рамках разработана карта детального сейсмического районирования ВКО.

– Так, Шемонаихинский район находится в шестибалльной зоне, Усть-Каменогорск и Риддер, районы Алтай и Самар, а также Глубоковский, Курчумский, Уланский районы – в семибалльной; Зайсанский, Тарбагатайский и Катон-Карагайский районы – в восьмибалльной; горные местности Катон-Карагайского района – в девятибалльной зоне, – проинформировал инженер Управления предупреждения ДЧС ВКО Нурболат Отеев.

В августе 2021 года ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» начала подготовительные работы по установке станций непрерывных наблюдений и сильных движений на районируемых территориях для мониторинга и оценки сейсмической опасности.

Были установлены восемь сейсмических цифровых акселерометров – датчиков сильных движений. Сигналы от них в онлайн-режиме направляются для обработки в ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» МЧС РК и в дальнейшем передаются в ТОО «Институт сейсмологии» МЧС РК для анализа. Ситуация находится под контролем.

Тем не менее, как сообщил Нурболат Отеев, сотрудники ДЧС регулярно проводят превентивные мероприятия. В этом году на объектах образования и здравоохранения прошли 1030 сейсмотренировок, также состоялись интерактивные уроки, в которых приняли участие около полутора тысяч школьников и преподавателей области. Также с начала года в двух городах и девяти районах, являющихся сейсмоопасными, проведён подворовой обход. Местным жителям вручили памятки о том, как действовать при землетрясении.

Как отмечают специалисты, главными причинами несчастных случаев и гибели людей являются вторичные факторы землетрясения: разрушения, осыпание разбитых стёкол, падение электропроводов.

Чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать установленные правила. Если нет возможности экстренно покинуть здание, то нужно быстро занять безопасное место и оставаться там до полной остановки колебаний земной поверхности.

Во время землетрясения нельзя паниковать, выбегать на лестницу или на балкон, прыгать из окна, пользоваться лифтом, находиться вблизи больших застеклённых проёмов наружных и внутренних стен, в угловых комнатах, особенно на верхних этажах зданий.

– Если при толчках вы находитесь на улице, постарайтесь выйти на открытое пространство, держаться подальше от зданий, падающих обломков, электрических проводов, деревьев, трубопроводов, больших рекламных щитов, – рекомендуют сотрудники ДЧС ВКО. – Также избегайте узких переулков.

Если землетрясение застало в транспортном средстве – машину надо перегнать на открытое место, держась в стороне от мостов, туннелей, линий электропередачи.

– После землетрясения следует оставаться в безопасном месте ещё два-три часа, – подчеркнул Нурболат Отеев. – Могут последовать повторные толчки. И не исключено, что они будут сильнее. И если при первой волне землетрясения здание или иное строение получило незначительные повреждения, то повторные толчки могут его разрушить.

Конечно же, если рядом есть пострадавшие, нужно оказать им необходимую помощь.

Альмира Нуртаева