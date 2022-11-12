Цифровое будущее начинается сегодня

В Казахстане впервые отметили День работников цифровизации и информационных технологий.

Теперь работники этой сферы будут отмечать свой профессиональный праздник 10 ноября. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РК Алихан Смаилов. В связи с этим День работников связи и информатизации, отмечаемый 17 мая, был переименован в День работников связи.

Появление нового профессионального праздника инициировано Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК с целью поддержки работников отрасли. К слову, сейчас в стране трудятся более 155 тысяч специалистов этой профессии.

– Цифровая трансформация является одним из основных факторов, улучшающих качество жизни общества, обеспечивающих рост производительности труда, повышающих конкурентоспособность экономики. Специалисты в области информационных технологий являются одними из самых востребованных на рынке труда, – отмечает пресс-служба Премьер-министра РК.

В этом году Казахстан занял 28-е место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства (UN Global E-Government Development Index) среди 193 государств. В частности, по индексу качества онлайн-услуг наша страна находится на восьмом месте.

В честь празднования Дня работников цифровизации и информационных технологий профильное министерство организовало мероприятие под названием «Цифровизация. Истоки». На него были приглашены основатели казахстанского IT, представители различных IT-компаний и бизнес-структур.

В ходе встречи министр МЦРИАП РК Багдат Мусин отметил важность цифровизации и подчеркнул стремительный прогресс IT-сферы в Казахстане.

– Сегодня, наверное, невозможно представить ни одно направление без участия в нём IT – это требование времени, ставшее константой. Оглядываясь назад, невозможно поверить, какую работу мы все вместе проделали – поставить госсектор на цифровые рельсы, диджитализировать образование, медицину, социальный сектор, правительство – казалось бы, такие сложные, неповоротливые секторы. Но мы это сделали! Методом проб, ошибок, ещё одних проб, но мы добились этого! Да, безусловно, ещё есть над чем работать, нам предстоит ещё многое совершенствовать, но начало положено, – сказал министр.

Основатели казахстанского IT, в свою очередь, поделились воспоминаниями о том, как создавалась цифровая инфраструктура и как развивались отечественные IT-сервисы.

Багдат Мусин выразил благодарность работникам, посвятившим более пятнадцати лет IT-отрасли, и вручил им ведомственные награды – нагрудные знаки «Үздік цифрландырушы».

– Цифровизация развивается как на глобальном, так и на локальном уровне с невероятной скоростью, и за всем этим стоят большие профессионалы – все вы! – подытожил он.

Много сделано в области цифровизации и в нашем регионе. Так, в рамках развития облачных технологий, открытости государственного органа для граждан с 1 июля прошлого года внедрена информационная система «е-Обращение» и центр «Нәтиже». С августа того же года в Восточно-Казахстанской области осуществлён переход всех государственных органов, в том числе сельских округов, на облачный документооборот, внедряется функциональный модуль «удалённое рабочее место».

– Уровень цифровой грамотности жителей области составляет 84,1 процента, население обучается дистанционно по пяти учебным программам. Обучение прошли 19,6 тыс. человек, или 95 процентов от планового показателя (20 544), – сообщается на сайте digitaleast.kz.

Системная и комплексная работа в этом направлении ведётся во всех сферах экономики региона.

Гульжан Естаева