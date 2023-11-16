И тружеников золотые руки!

В третье воскресенье ноября в Республике Казахстан отмечают День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Свой профессиональный праздник встречают те, кто выращивает на полях богатые урожаи, работает на фермах, обеспечивает нас натуральными и вкусными продуктами.

Сегодня трудно переоценить значение сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в экономике Казахстана. Здесь, на просторах Великой Степи, казахстанские земледельцы и животноводы выращивают обильные урожаи зерновых культур, овощи, разбивают сады, разводят племенных животных, дающих высокие удои молока и ценнейшее мраморное мясо, не говоря уже о шерсти, коже и других продуктах животноводческой отрасли.

В Восточном Казахстане оба направления сельского хозяйства развиваются равномерно. Здесь есть немало плодородных земель, где колосится пшеница или радует своим «солнечным» цветом подсолнечник, где выращивают огромные арбузы и душистые дыни. Многие хозяйства области не только являются образцовыми, но и специализируются на семеноводческой, селекционной работе, обеспечивая семенами местного производства все крестьянские хозяйства.

Важным направлением сельского хозяйства в регионе остаётся животноводство, причём как мясное, так и молочное. Крестьянские хозяйства области сегодня заинтересованы в разведении высокопродуктивного племенного скота. И в этом начинании их всецело поддерживает государство, выплачивая субсидии, компенсируя тем самым хотя бы часть затраченных средств на покупку маточного поголовья и племенных быков элитных пород мясного и молочного направлений.

Кроме крупного рогатого скота в Восточном Казахстане высокими темпами развивается овцеводство и коневодство. Сегодня на горных джайляу, в красивейших местах казахстанского Алтая пасутся табуны великолепных лошадей и бесчисленные отары овец разных пород.

Как отмечают специалисты, основная задача, стоящая перед сельским хозяйством Казахстана, – наиболее полно обеспечить разнообразной продукцией внутренний рынок и добиться конкурентоспособности продукции на мировом, постепенно увеличивая долю экспорта сельскохозяйственной продукции Казахстана в общем экспорте.

Накануне профессионального праздника и.о. руководителя Управления сельского хозяйства ВКО Рамиль Сагандыков подвёл итоги уборочной кампании в регионе и рассказал о развитии агропромышленного комплекса в текущем году.

По его словам, за десять месяцев 2023 года валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 434,8 млрд тенге. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства – 38,2 млрд тенге.

Как рассказал Рамиль Сагандыков, в целом, в агропромышленном комплексе области в 2023 году запланирована реализация 17 инвестиционных проектов на 52,7 млрд тенге. На сегодняшний день 15 проектов на 35,1 млрд уже выполнены, создано 59 рабочих мест. Так, в области перерабатывающей промышленности реализован один крупный проект на 1,2 млрд тенге, в животноводстве – 11 проектов на 33 млрд, в растениеводстве – три проекта на общую сумму 0,9 млрд тенге.

За восемь месяцев текущего года экспорт сельскохозяйственной продукции составил 313,7 млн долларов США, из которых доля переработанной продукции в общем объёме экспорта составила 38,3%.

В 2023 году на поддержку развития АПК области в рамках программ субсидирования выделено 26,5 млрд тенге, на сегодняшний день 23,8 млрд из них освоено (90% от годового плана).

– На территории Восточно-Казахстанской области в текущем году общая уборочная площадь составила 639,8 тысяч га. Из них на долю зерновых и зернобобовых культур пришлось 290,3 тысячи гектаров, масличных культур – 210,9 тысячи, большая часть из которых была засеяна подсолнечником, – отметил Рамиль Сагандыков.

По его словам, по состоянию на 14 ноября 2023 года с полей районов убрано 286,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур со средней урожайностью 14,4 ц/га. На текущий момент намолочено 312 тыс. тонн зерна.

Масличных культур убрано на площади 205 тыс. га при средней урожайности – 18,2 ц/га. На сегодняшний день силами крестьянских хозяйств в области намолочено 373,6 тыс. тонн семян.

Параллельно ведутся активные работы по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных. Так, по данным управления сельского хозяйства, накануне наступления зимы в области заготовлено 1045,9 тыс. тонн сена, 78,2 тыс. тонн сенажа, 195 тыс. тонн силоса, 84 тыс. тонн соломы и 153,7 тыс. тонн концентрированных кормов. Это больше, чем было запланировано в начале текущего года.

– На проведение уборочных работ в Восточно-Казахстанской области выделено 8,5 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Весь выделенный объём полностью освоен. Реализация осуществлялась по средней льготной цене 250 тенге за один литр, – сообщил и.о. руководителя областного управления сельского хозяйства.

Отдельно шла отгрузка дизельного топлива, предназначенного для сушки зерновых и масличных культур, что особенно актуально в нынешнюю дождливую осень: в целом, для нужд сельхозпроизводителей региона выделено семь тыс. тонн дизельного топлива.

Что касается развития животноводства, за десять месяцев 2023 года численность поголовья КРС составила 464,7 тыс. голов, овец и коз – 660,5 тыс. голов, лошадей – 211,9 тыс. и птицы 4039,8 тыс. голов.

Производство мяса в живом весе во всех категориях хозяйств составило 133,5 тыс. тонн, молока произведено 439,2 тыс. тонн, яиц – 73,5 млн штук.

– В области действуют 34 откормочных площадки с единовременным содержанием 18,8 тыс. голов, из них восемь – промышленного типа от одной тысячи голов. По итогам восьми месяцев текущего года их загруженность составила 4,6 тыс. голов. Кроме того, в области функционируют 35 молочно-товарных ферм и 23 молокоприёмных пункта. За десять месяцев текущего года молочно-товарными фермами произведено 69,9 тыс. тонн молока. У населения закуплено 28 тыс. тонн. Загруженность молокоперерабатывающих предприятий составила 66%, – сообщил Рамиль Сагандыков.

Пользуясь случаем, Рамиль Сагандыков поздравил коллег с приближающимся Днём работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

– Уважаемые земляки, разрешите поздравить вас с праздником и поблагодарить за труд, преданность делу, ответственность. Уверен, что вместе мы сможем реализовать все поставленные задачи. Желаю вам здоровья, благополучия и оптимизма! – сказал Рамиль Сагандыков.

Екатерина Гуляева