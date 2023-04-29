Люди, лечащие человечество

Именно так говорят о ветеринарных врачах, которые, оздоравливая животных и птиц, тем самым помогают предотвратить вспышки опасных инфекций среди людей. 29 апреля во всех странах мира, в том числе в Казахстане, отмечается Международный день ветеринарного врача.

Не секрет, что целый ряд опасных инфекционных заболеваний является общим для человека и животных. Поэтому нередко эксперты медицинской и ветеринарной служб работают в самом тесном контакте.

– Врач изучает только организм человека и, соответственно, устанавливает диагноз, проводит лечение и профилактику в отношении болезней, присущих человеку. А вот ветеринар охватывает не только изучение болезней домашних животных. В его компетенции лечение и профилактика заболеваний среди всех диких животных, птиц и даже насекомых. Ветеринар должен уметь лечить всё живое, что есть на земле, даже странных таинственных созданий, обитающих в подводном мире, – считает доктор ветеринарных наук, профессор, почётный работник образования РК, академик Национальной академии естественных наук Казахстана, кавалер ордена «Құрмет» Зейнолла Токаев.

В истории Казахстана существовала совместная практика ежеквартального проведения исследований и анализа по текущей эпизоотической ситуации в регионе со специалистами кафедр зооветеринарного и медицинского институтов. Врачи и ветеринары собирались вместе и проводили подробный мониторинг по каждому случаю инфекционного заболевания пациентов, поступивших в больницы за этот период. Мониторингу подвергалось всё: причины заболевания, источники заражения, район, где зафиксирована инфекция, зона возможного распространения. Когда на все эти вопросы находились ответы, разрабатывались рекомендации по устранению причин возникновения инфекции, уничтожались источники заболевания, проводились массовые профилактические мероприятия. Все эти меры противодействия, в конечном итоге, работали на результат – сохранение здоровья нации.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, установлено более 150 заболеваний, общих для человека и животных. При этом 127 болезней из этого списка сегодня обнаружены на территории Республики Казахстан. И для оздоровления нации необходимо разработать концепцию совместной работы медицинских работников и ветеринарных врачей для эффективной борьбы с опасными заболеваниями и инфекциями, характерными для животных и людей.

Есть и другая сторона медали. По словам

и. о. руководителя Управления сельского хозяйства ВКО Рамиля Сагандыкова, если не принимать срочных мер против инфекционных заболеваний, животноводство может понести огромные убытки. Карантинные и ограничительные меры в период вспышки инфекционного заболевания несут ущерб экономическим связям сельского хозяйства и мешают его деятельности.

Только экологически чистые продукты животного происхождения высокого качества могут удовлетворить потребности людей. Чтобы обеспечить каждую восточноказахстанскую семью такой продукцией, в ВКО в тесном контакте с крестьянскими хозяйствами работают и ветеринарные врачи.

Именно на их плечах деятельность по профилактике опасных инфекционных заболеваний, диагностирование болезней, обеспечение безопасности пищевых продуктов и сырья, полученного от животных.

– Ещё одна сторона работы ветеринарного специалиста заключается в том, что он часто сталкивается с вредными для здоровья условиями. Вне зависимости от времени года, ветеринарный врач осматривает животных и принимает лечебные меры. Ему приходится бороться с такими опасными инфекционными болезнями, как сибирская язва, туберкулёз, бруцеллёз, ящур, бешенство и многими другими. И при этом сам врач рискует: в любой момент он может заразиться, – подчеркнул Рамиль Сагандыков.

Радует, что несмотря на все трудности, сегодняшняя молодёжь выбирает благородную и такую нужную обществу профессию ветеринарного врача. В Восточно-Казахстанской области есть даже династия, где уже четвёртое поколение трудится на ниве ветеринарии.

Её основателями являются Айымхан и Талига Бекбаевы, которые, окончив в 1938 году сельскохозяйственное училище по специальности ветеринарной медицины, отправились работать в Кокпектинский район (ныне – область Абай). Многие годы супруги трудились в сёлах Кенсай, Лагерь, Красный Зайсан, Карабулак, Жарсу и других колхозах и совхозах. Сейчас оба на заслуженном отдыхе.

Им на смену пришёл сын, Кенесбек Бекбаев, который родился в 1938 году, когда молодые родители только начинали свою трудовую деятельность. В 1961 году Кенесбек Бекбаев окончил Семипалатинский зооветеринарный институт и по направлению областного управления сельского хозяйства работал главным ветеринарным врачом Курчумского и Маркакольского районов Восточно-Казахстанской области.

В 1964 году у него родился сын, Фархат Бекбаев, который в 1989 году вместе с молодой супругой Кульшарой окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт с красным дипломом. В разные годы он работал заведующим ветлабораторией Талдыкорганской области, в настоящее время возглавляет аналогичную лабораторию в Восточно-Казахстанской области, Кульшара Бекбаева работает там же под началом супруга.

Представителем четвёртого поколения ветеринарных врачей в трудовой династии стал правнук её основателей – Мади Кенесбеков, который успешно окончил факультет ветеринарной медицины Аграрного университета, поработал в Чехии и Польше, а сейчас является научным сотрудником в области ветеринарии.

– Профессия ветеринарного врача трудная, но бесконечно интересная. Мы приглашаем молодёжь освоить эту специальность и послужить развитию животноводства нашей страны, – резюмировал Рамиль Сагандыков.

Екатерина Гуляева

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