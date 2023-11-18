От толстой сумки до постаматов

В этом году национальный оператор почты Казахстана отмечает свой 30-летний юбилей.

История казахстанской почты началась с 5 апреля 1993 года, когда согласно Постановлению Кабинета министров Республики Казахстан были разделены почта и электросвязь.

АО «Казпочта» – национальный оператор почты, имеет самую разветвлённую филиальную сеть по всей стране, серьёзную нормативную базу и богатейший опыт работы по оказанию почтовых, финансовых, агентских, логистических и брокерских услуг.

С какими достижениями организация встречает 30-летний юбилей, рассказала директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО «Казпочта» Гульжан Рахимбаева.

– Гульжан Оралбековна, расскажите, как начинали свой трудовой путь в АО «Казпочта»?

– В АО «Казпочта» многие начинают свой путь от простого оператора или почтальона и остаются долгие годы верными своей профессии. Я тоже начала свой трудовой путь в 2007 году оператором Уланского районного узла почтовой связи, проработала главным специалистом, начальником отдела банковских операций Восточно-Казахстанского областного филиала АО «Казпочта». Трудилась начальником Уланского РУПС, выросла до заместителя директора Алматинского областного филиала АО «Казпочта». С 2017 года назначена на должность директора Восточно-Казахстанского областного филиала.

За последние шесть лет в филиале произошло немало изменений. Помимо предоставления социально значимых услуг, таких как доставка газет, журналов, пенсий и пособий, Казпочта преобразовала сельские почтовые отделения в многофункциональные центры обслуживания для предоставления государственных и социальных услуг.

Наряду с почтовыми и финансовыми услугами оказываем агентские – выдача кредитов, продажа ЖД и лотерейных билетов, СИМ-карт сотовых операторов, предоставление справок о кредитной истории клиента. Так, жители сельской местности, не выезжая из родного села, могут получить все эти услуги у нас.

– Вы хорошо знаете почтовую отрасль, долгое время руководите филиалом. Какие успехи в работе выделили бы?

– Казахстанская почта добилась немалых высот, мы развиваемся и трансформируемся. Сеть почтовых отделений охватывает практически всю территорию страны, почтальоны доставляют письма, посылки, газеты, журналы, счета-извещения, пенсию и пособия в самые отдалённые уголки страны. У филиала есть собственный автотранспортный цех, участки сортировки и перевозки почты, инкассаторская служба, сеть банкоматов, постаматов, платёжных терминалов.

Из областного центра ежедневно во все районы выезжают почтовые маршруты, чтобы без задержки доставить письма и посылки.

В 2009 году, согласно государственной Программе развития сельских территорий, были построены типовые отделения почты в 11 сёлах области. Центральные операционные участки и городские отделения почты, находящиеся в городах областного значения и райцентрах, были модернизированы в современные залы обслуживания.

В настоящее время по всей республике функционируют более 2700 отделений почтовой связи. Из них 1986 – в сельской местности, порядка 130 партнёрских отделений по договору франчайзинга, почти все отделения автоматизированы.

Сейчас через Казпочту отправляют посылки со всего мира, наши клиенты активно пользуются услугами доставки курьерской службы EMS. По последним данным, 90% всех курьерских отправлений «от двери до двери» были доставлены в течение 36 часов, показатель существенно лучше прошлогоднего. Внедрена система онлайн-мониторинга для отслеживания статуса всех почтовых отправлений на всём пути следования.

В крупных отделениях установлены постаматы, благодаря им клиенты самостоятельно получают посылки. Также открыты супермаркеты посылок: клиенты, приходя на почту за посылкой, самостоятельно находят её в ячейке, номер которой высылается SMS-сообщением.

Разработан собственный сайт и мобильное приложение post.kz, через которое можно отследить свои почтовые отправления, видеть движение и остатки денежных средств на текущих и карточных счетах, осуществлять отправку и получение денежных переводов, оплачивать различные коммунальные и иные платежи. Внедрена система электронной очереди и бронирование очереди в отделении через сайт post.kz.

– Что на данный момент меняется в «традиционной» сфере оказания услуг?

– Специфика почтовых компаний в мире такова, что традиционные услуги, такие как доставка письменной корреспонденции, газет и журналов, сильно трансформируются в связи с развитием интернет-технологий и происходит снижение объёмов данных услуг. Для увеличения объёмов подписки АО «Казпочта» запущен сервис по подписке на газеты и журналы онлайн на сайте post.kz. Теперь с помощью мобильного приложения рost.kz и сайта www.kazpost.kz можно выписать необходимое периодическое издание и оплатить подписку онлайн, не приходя в почтовое отделение.

Основные клиенты по пересылке письменной корреспонденции – государственные органы и бизнес, которым приходится ежедневно отправлять большой объём писем по адресам. В целях сокращения сроков доставки писем до конечных получателей Казпочта разработала услугу «Гибридная электронная почта» (ГЭП), которая предполагает отправку писем организациями в электронном виде, а распечатку и конвертование осуществляет подразделение получателя в областном/районном центре. Далее письмо передаётся почтальону на доставку или направляется в сельские населённые пункты, расположенные ниже районного центра. Таким образом услуга ГЭП позволяет организациям сэкономить трудовые затраты на распечатку и упаковку писем, а также время на посещение отделения.

– Онлайн-подписка на газеты и журналы очень современное решение. Но есть люди, которые не могут воспользоваться такой услугой. Как в этом случае решается вопрос подписки и доставки до подписчиков?

– АО «Казпочта» – социально ориентированная компания. Мы подписываем, доставляем газеты и журналы до подписчиков – это наши социальные обязательства. Только в 2022 году Казпочта доставила более 66,5 миллиона периодических печатных изданий, из них 45,6 млн – в сельские населённые пункты, около 21 млн – в города.

– Какие перспективы развития у АО «Казпочта»?

– Сейчас в компании происходит активный процесс стратегического планирования. Стратегические инициативы направлены на развитие инфраструктуры для внешней и внутренней электронной торговли. Будут внедряться новые стандарты качества. Планируется интеграция с крупными операторами электронной торговли, создание коллабораций со стартапами как в Казахстане, так и за рубежом.

Для покупки товаров из онлайн-магазинов Америки и Европы запущен сервис виртуальных адресов Keruen Kazpost. Теперь популярные бренды товаров с американских и европейских маркетплейсов можно получить за пять–десять дней. В планах восстановление прямой курьерской доставки для развития первой и последней миль.

Услугами Казпочты пользуются свыше шести миллионов человек, для которых оптимизируются процессы почтово-логистических, финансовых, государственных, социальных услуг через цифровизацию.

Стратегия цифровизации направлена на устойчивое развитие IT как инфраструктуры и как целого цифрового драйвера бизнеса. Так на базе специального филиала организован цифровой офис Kazpost Digital. Там же мы сейчас сфокусировали и компетенции в области Fintech.

Казпочта славится физической инфраструктурой, которая также поддерживается со стороны IT. Компания заключила меморандум с Oneweb и Beeline для базового покрытия интернетом.

Оптимизируется инфраструктура с помощью облачных сервисов, Казпочта и Amazon Web Services начали сотрудничество по цифровой трансформации.

Мы стремимся стать лучше и ближе для наших клиентов. У Казпочты хорошее будущее, есть всё необходимое для этого. Самое главное – люди, они каждый день доказывают свою приверженность к изменениям.

От себя лично хочу поблагодарить сотрудников областного филиала, районных и сельских подразделений за труд, за преданность компании, внесённый вклад в развитие АО «Казпочта» и поздравить всех с юбилеем!

Также хочу поблагодарить наших многотысячных клиентов, жителей Восточно-Казахстанской области, которые все эти 30 лет пользуются нашими услугами и остаются с нами.

Насима Халелова